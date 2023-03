Brera Milano: cosa vedere nella zona

Scopri cosa fare e vedere nel quartiere di Brera a Milano, una delle zone più affascinanti e incantevoli del capoluogo lombardo.

Molte persone considerano il quartiere Brera Milano come il più affascinante della città, e non c’è da stupirsi. Le strade pittoresche, i suoi numerosi negozi e ristoranti rappresentano un’incantevole oasi di tranquillità. Con tanti vicoli che si diramano da esplorare, Brera è infatti conosciuta come la zona più romantica di Milano ed è situata a soli due passi dalla piazza Duomo, diventando uno dei cuori pulsanti della città e una delle sue aree più suggestive.

Continua a leggere l’articolo per scoprire cosa vedere nella zona di Brera a Milano!

Via Brera a Milano

La via più importante del quartiere, e quindi assolutamente da non perdere, è sicuramente Via Brera. All’inizio della strada si trovano numerosi negozi interessanti, tra cui profumerie particolari, tessuti, stampe e oggetti in carta, nonché abbigliamento vintage.

Durante una passeggiata lungo Via Brera a Milano, non puoi perderti Palazzo Citterio e Palazzo Cusani. Il primo è un prestigioso palazzo del XVIII secolo che espone opere d’arte antiche e moderne e sede di mostre temporanee. Il secondo è uno dei pochi esempi di Barocco milanese, costruito nel Seicento dalla famiglia omonima e dotato di una meravigliosa e sontuosa facciata risalente al 1719.

Infine, lungo la Via Brera si trovano anche numerose gallerie d’arte del quartiere, tra cui la Galleria Consadori, la Galleria Ponte Rosso, la Galleria MiART, la Galleria Moshe Tabibnia, la Galleria Michela Cattai e la Galleria il Castello.

Palazzo Brera

Nella lista delle attrazioni da non perdere nel quartiere Brera di Milano, una delle principali è senza dubbio il Palazzo Brera. Si tratta di un’imponente costruzione storica di Milano, situata al numero 28 di via Brera. L’edificio risale al XVII secolo e fu originariamente costruito per ospitare il collegio della Compagnia di Gesù, un ordine religioso cattolico noto anche come i Gesuiti. In seguito allo scioglimento dell’ordine nel 1773, il palazzo fu trasformato in una struttura statale e ristrutturato dall’architetto Giuseppe Piermarini.

Oggi, il Palazzo di Brera ospita una serie di istituzioni culturali e artistiche di grande importanza per Milano.

Pinacoteca, Biblioteca Nazionale Braidense e Accademia di Belle Arti

Tra queste, spicca la celebre Pinacoteca di Brera, uno dei musei d’arte antica e moderna più importanti d’Italia, che contiene opere di artisti italiani e stranieri di fama mondiale. Si estende su circa 40 sale e le opere esposte coprono diversi secoli d’arte, dalla pittura gotica a quella rinascimentale ferrarese, emiliana e marchigiana, con un occhio di riguardo alle scuole lombarda e veneta. Oltre a opere di Bramante, Raffaello, Caravaggio, Piero della Francesca, Mantegna, Tiepolo e Canaletto, la galleria ospita anche capolavori di artisti stranieri come Rembrandt e Hayez.

Inoltre, il Palazzo Brera a Milano ospita la Biblioteca Nazionale Braidense, una delle biblioteche più antiche e prestigiose del Paese, che contiene una vasta collezione di libri, manoscritti e documenti storici.

Infine, il Palazzo è anche sede dell’Accademia di Belle Arti di Brera, una delle istituzioni accademiche di arte più importanti d’Italia, che ha formato molti dei più grandi artisti del paese nel corso dei secoli.

Orto Botanico di Brera a Milano

Situato sempre all’interno del Palazzo di Brera, l’Orto Botanico di Brera è un piccolo giardino creato alla fine del XVIII secolo su iniziativa dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Qui troverete circa 300 diverse specie di piante e fiori, tra cespugli di spezie, erbe medicinali e alberi secolari.

Diviso in due zone, l’orto presenta sia aiuole con spezie, fiori – tra cui la famosa Rosa di Brera – piccoli arbusti, sia l’arboreto con i suoi maestosi alberi e le panchine dove potersi sedere e riposare. La visita all’Orto Botanico è gratuita ed è possibile dal lunedì al sabato. In alternativa, è possibile prenotare una visita guidata o partecipare a uno dei seminari organizzati.

Dunque se siete alla ricerca di un’oasi di pace e di natura nel cuore di Milano, l’Orto Botanico è il luogo perfetto per voi, sia che vogliate leggervi un libro o semplicemente godervi la bellezza della natura circostante.

Il Museo Astronomico di Brera e Osservatorio

Il Museo Astronomico di Brera e Osservatorio è un’importante istituzione scientifica di Milano situata sul tetto dell’omonimo palazzo. Essa è la più antica istituzione scientifica di Milano, con le prime osservazioni effettuate a metà del XVIII secolo. Dal 2001, fa parte del circuito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Anche se gran parte delle attività osservative sono state trasferite nel distaccamento di Merate, in Brianza, è comunque molto interessante visitare la storica Cupola Schiaparelli, rimasta intatta dal 1800.

Inoltre è possibile visitare il MusAB (Museo Astronomico di Brera), che ospita diverse strumentazioni astronomiche antiche. Una visita guidata è altamente consigliata in quanto la visita spazia dalla storia all’astronomia al futuro del nostro pianeta.

Chiesa di Santa Maria del Carmine

Infine vale assolutamente la pena visitare anche la Chiesa di Santa Maria del Carmine, un luogo di culto molto suggestivo e ricco di storia, situato nel cuore del quartiere Brera di Milano.

La chiesa ospita alcune delle opere d’arte più importanti di Milano, tra cui gli affreschi della Cappella Brera, realizzati dal celebre pittore barocco Giovan Battista Tiepolo. Inoltre la Chiesa di Santa Maria del Carmine è una delle chiese più antiche di Milano, costruita nel XIII secolo. Nel corso dei secoli ha subito molte trasformazioni e restauri, che ne hanno cambiato l’aspetto, pur rimanendo un ottimo esempio di architettura barocca, con la sua facciata imponente e l’interno decorato con stucchi, dorature e affreschi.