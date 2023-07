Maltempo a Milano e disagi viabilità, Atm in ginocchio e linee di trasporto pubblico compromesse.

Il maltempo a Milano degli ultimi giorni ha creato disagi per l’intera viabilità pubblica e privata del capoluogo lombardo. Anche Atm ne sta pagando le conseguenze a causa delle decine di alberi caduti sui binari dei tram e sulle varie reti dei mezzi di superficie.

Il maltempo a Milano e i disagi nella viabilità sono un problema serio e Atm sta collaborando con l’amministrazione comunale, la Protezione Civile e i vigili del fuoco per ripristinare la situazione. Tuttavia, Arrigo Giana, il direttore generale della società è piuttosto pessimista: “non sarà facile ritornare alla normalità” afferma in occasione del consiglio comunale tenutosi martedì sera.

L’azienda di trasporti milanesi sta facendo tutto il possibile per ripristinare almeno gli snodi che bloccano più linee come quello in via Legnano e piazza Lega Lombarda.

Maltempo a Milano e disagi nella viabilità: Atm in ginocchio dopo il nubifragio

Il maltempo a Milano ha generato forti disagi nella viabilità pubblica, non solo in quella privata.

A causa dei numerosi alberi caduti, infatti, sono state compromesse numerose linee tranviarie, costringendo gli storici mezzi di Milano a rimanere fermi.

Non solo, sono compromesse anche le altre linee dei mezzi di superficie, come treni e autobus.

La società ha dovuto quindi modificare le tratte e limitare le corse in attesa che la situazione venga ripristinata.

Inoltre, a causa degli allagamenti, la linea M1 era impossibilitata a fermarsi alla stazione di Inganni.

Ad oggi la linea metropolitana è stata completamente ripristinata, e tutti i treni sono aperti in normale servizio sia per la tratta urbana, sia per quella extraurbana.

Proseguono comunque ritardi e rallentamenti per le tratte ferroviarie e quelle di autobus.

Persiste, inoltre, la gravità della situazione di maltempo a Milano e disagi nella viabilità per tram e filobus: “abbiamo due depositi senza corrente e i mezzi non possono uscire” ha riassunto il sindaco Sala in occasione del Consiglio Comunale tenutosi martedì sera “inoltre le linee aeree della 90 – 91 devono essere ripristinate”.

Maltempo a Milano e disagi nella viabilità: quali sono le linee tranviarie attive

A causa dei numerosi disagi causati dalla caduta degli alberi restano attive poche linee tranviarie.

La linea 1 prosegue il suo servizio da Roserio al Duomo, e la 2 tra Negrelli e Duomo.

La linea 3 e 4 si appoggiano al servizio di bus, anche se è interrotta la tratta da Maciachini e Cairoli.

Infine, continuano il loro regolare servizio solo le linee 7, 14, 31 e 93. Le altre linee sono tutte interrotte, oppure in funzione con deviazioni o appoggio al servizio di autobus.

Atm sta provvedendo a risolvere la situazione il prima possibile, ma ad oggi non sa ancora dire quando riuscirà a ripristinare la situazione.

La situazione nei prossimi giorni

Il Maltempo a Milano pare essere finito e la città può occuparsi dei disagi nella viabilità. Il Centro meteo lombardo non prevede nuovi nubifragi nei prossimi giorni, almeno fino al fine settimana.

Ulteriori tempeste prima del totale ripristino della viabilità, infatti, metterebbero ulteriormente in ginocchio Atm, rendendo più complicato risolvere la situazione.

Il Direttore generale della società prevede di dipanare nei prossimi giorni almeno le criticità più rilevanti, ma per tornare alla normalità ci vorrà ancora tempo.