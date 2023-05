Brera Milano: qual è la metro più vicina

Scopri la metro più vicina per raggiungere il quartiere di Brera a Milano, uno dei centri vitali della città e una delle sue aree più suggestive.

Il quartiere Brera a Milano è spesso considerato come il più affascinante della città da molte persone e non è difficile comprendere il motivo. Le sue vie pittoresche, i numerosi negozi e ristoranti creano un’atmosfera di pace e tranquillità in grado di attirare diversi turisti e non solo. La zona di Brera è anche famosa per i suoi vicoli tortuosi e da esplorare, rendendola una zona molto romantica di Milano. Inoltre, la sua posizione privilegiata a pochi passi dalla Piazza del Duomo la rende uno dei centri vitali della città, così come una delle aree più suggestive. Ma qual è la metro più vicina per raggiungere il quartiere Brera a Milano?

Zona Brera Milano: quali sono le fermate della metro più vicine?

Le fermate della metro più vicine al quartiere di Brera a Milano sono due: Lanza e Montenapoleone. La prima si trova sulla Linea verde M2, mentre la seconda sulla Linea gialla M3. Su entrambe le linee si trova anche la stazione ferroviaria di Milano Centrale, a testimonianza di come anche per chi arriva da fuori, Brera è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

Ma come fare per esempio a raggiungere la famosissima Pinacoteca, uno dei simboli del quartiere di Brera a Milano? Una volta scesi alla fermata Lanza della metropolitana, dovete svoltare a sinistra in Via Rivoli e poi girare a destra in Via Tivoli. Continuate a camminare finché non raggiungete l’incrocio con Via Brera, dove dovete girare a destra. Dopo circa 100 metri sulla sinistra troverete la Pinacoteca di Brera. Invece, se prendete la fermata Montenapoleone della metropolitana, dovete camminare lungo Via Monte di Pietà per 300 metri e poi svoltare a destra in Via Brera. Dopo circa 400 metri sulla destra troverete la Pinacoteca di Brera, il cui ingresso vi permetterà di ammirare opere di alcuni degli artisti italiani e stranieri di fama mondiale.