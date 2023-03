Zona Navigli, Milano: qual è la metro più vicina?

Sono due le fermate della metropolitana che permettono di raggiungere facilmente la zona dei Navigli. Quali?

La zona dei Navigli è molto famosa in quanto racchiude ancora il fascino della vecchia Milano. Questo quartiere è attraversato dal Naviglio Grande ed è proprio lungo la Darsena e Corso di Porta Ticinese che si raccoglie tutta la movida milanese. Infatti questa zona è facilmente raggiungibile in metropolitana. Quali sono le fermate più vicine?

Zona Navigli Milano: quali sono le fermate più vicine?

Le fermate della metropolitana più vicine sono due: Porta Genova FS e Sant’Agostino. Entrambe si trovano sulla Linea 2,la verde. Sulla M2 troviamo anche le due stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale e questo significa che anche per chi arriva da fuori, riesce facilmente a raggiungere i Navigli o la Darsena.

Le stazioni più vicine ai Navigli: Porta Genova FS

Porta Genova è una delle due stazioni della metropolitana che permette di arrivare in serenità sui Navigli. La stazione è sotterranea e possiede due binari, uno per ogni senso di marcia. La fermata di Porta Genova la migliore per raggiungere la zona ma soprattutto la Darsena. In superficie si trovano poi altri mezzi che permettono di girare Milano come per esempio il tram 2,9 e 10. Qual è l’altra fermata?

Le stazioni più vicine ai Navigli: Sant’Agostino

Sebbene Porta Genova sia la fermata della metropolitana più comoda, una valida alternativa è rappresentata da quella di Sant’Agostino. Si trova sulla M2 ed è sotterranea. Tuttavia per arrivare sui Navigli bisogna attraversare i binari con il passaggio di nuova costruzione in quanto ci si trova dalla parte opposta alla direzione. Anche in questo caso in superficie ci sono alcuni tram che permettono di girare Milano come il tram 10 e 14.