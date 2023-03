La pioggia non ferma la voglia di scoprire la città o di organizzare delle attività a Milano. Cosa si può fare quando piove in maniera gratuita?

Cosa si può fare a Milano quando piove? Tante cose e anche in maniera del tutto gratuita. Infatti la pioggia in città non è una novità e qualche goccia di certo non rovina la giornata a nessuno. Cosa si può fare gratis se piove?

Cosa fare a Milano quando piove gratis: la Galleria Vittorio Emanuele e la Rinascente

Milano soprattutto nei mesi invernali è una città grigia e piovosa ma che riesce a mantenere comunque il suo fascino. La pioggia non impedisce di visitare la città o di fare delle attività ma sicuramente risulta scomodo girare con l’ombrello aperto. Se si vuole fare una passeggiata in Duomo si può optare per la Galleria Vittorio Emanuele, coperta e piena di negozi. Lì si trova anche la Rinascente, il grande magazzino milanese dal quale si può godere della vista della città dal suo ultimo piano in maniera del tutto gratuita.

Cosa fare a Milano quando piove: tutte le attività gratuite

Visitare i musei milanesi

Se la prima domenica del mese risulta piovosa e grigia l’idea migliore e quella di visitare i musei milanesi che partecipando all’iniziativa del Ministero dei beni Culturali, offrono l’ingresso gratuito durante l’arco di questa giornata. Tuttavia è possibile visitarli anche il primo e il terzo martedì del mese senza aprire il portafoglio. La lista dei musei è lunghissima ma i più rinomati sono: il Museo del Novecento, la Pinacoteca di Brera, l’Acquario Civico, le Gallerie d’Italia.

Visitare la Chiesa di San Bernardino alle Ossa e la Basilica di Sant’Ambrogio

Vicino alla zona del Duomo sorge la Chiesa di San Bernardino alle Ossa. La sua particolarità è l’ossario che contiene al suo interno, molto celebre e famoso. Infatti lì vengono custoditi teschi e ossa di defunti che risalgono al XI e XII. L’ingresso è gratuito. Un altro edificio religioso che si può visitare gratis è la Basilica di Sant’Ambrogio, il patrono della città di Milano.