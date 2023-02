Nel capoluogo meneghino sono diverse le cose da fare e i luoghi da visitare gratuitamente. Quali?

Milano è una città bellissima,ricca di storia,di cultura, di arte e di splendide opere pubbliche.

Spesso come accade in tutti i capoluoghi italiani le attrazioni, le mostre,i musei hanno dei costi abbastanza elevati che non tutti sono disposti a spendere. Tuttavia Milano offre diversi luoghi da poter visitare e cose da fare in maniera del tutto gratuita. Quali sono?

Piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele

La Cattedrale del Duomo rappresenta il simbolo della città di Milano.

L’accesso è gratuito mentre per salire sulle terrazze e godersi la vista della città si deve pagare. Un altro modo per poter vedere dall’alto Milano è salire sulla terrazza della Rinascente che si trova sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Quest’ultima ospita tantissime negozi e firme famose.

Basilica di Sant’Ambrogio

Sant’Ambrogio è il patrono della città di Milano e la Basilica a lui dedicata è visitabile gratuitamente. Oltre all’accesso alla chiesa è possibile anche entrare nella cripta in cui sono presenti le spoglie del santo.

Castello Sforzesco e Parco Sempione

In zona Cairoli sorge il maestoso Castello Sforzesco in cui è possibile entrare gratuitamente. Si entra dal magnifico Cortile delle Armi da cui si vede la corte ducale. All’interno della fortezza sono presenti dei musei che sfortunatmente non sono gratis. Tuttavia ogni primo e terzo martedì del mese è possibile visitarli senza pagare alcun biglietto. Sul retro del Castello c’è Parco Sempione,uno dei più grandi e suggestivi parchi della città.

Passeggiando per il parco si può raggiungere l’Arco della Pace.

Chiesa di Santa Maria presso San Satiro

La Chiesa di Santa Maria presso San Satiro racchiude la grande opera d’illusione ottica operata dal Bramante. Questo piccolo gioiello è possibile visitarlo gratis.

I Navigli

La zona dei Navigli è poco più lontana dal centro ma è molto frequentata in quanto è piena di locali, ristoranti e bar in cui è possibile cenare,fare aperitivo o pranzare. Inoltre lì è presente il famoso Vicolo dei Lavandai in cui è possibile ammirare un lavatoio risalente al secolo scorso, un’antica testimonianza della città di Milano.