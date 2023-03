Tram 3: percorso limitato per 5 mesi, non andrà in Duomo

A partire dal 17 marzo, il percorso del tram 3 sarà limitato per 5 mesi a causa di lavori di riqualificazione del manto stradale. Non andrà in Duomo.

La linea 3 del tram a Milano sarà limitata dal 17 marzo al 31 agosto. La causa, comunicata da Atm, sono dei lavori di riqualificazione tra via Montegani e piazza 24 Maggio, con la sostituzione dei binari, degli scambi dei tram e del manto stradale. Per questi 5 mesi i tram non saranno in servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso. Resta però attivo il servizio tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio.

Linee alternative al tram 3

I lavori saranno divisi in due fasi: dal 17 marzo al 16 giugno le alternative suggerite da Atm sono

il tram 15 , che effettua il servizio tra Duomo e Abbiategrasso, passando però per altri quartieri.

, che effettua il servizio tra Duomo e Abbiategrasso, passando però per altri quartieri. indicata soprattutto per chi necessita di recarsi allo Stadera , l’alternativa è il bus sostitutivo B3 tra Porta Lodovica e piazza Abbiategrasso. I bus fermano in piazza Abbiategrasso, via della Chiesa Rossa, via Montegani, via Meda, corso San Gottardo, piazza 24 Maggio, viale Col di Lana, viale Bligny, via Bocconi, via Castelbarco e Porta Lodovica

, l’alternativa è il tra Porta Lodovica e piazza Abbiategrasso. I bus fermano in piazza Abbiategrasso, via della Chiesa Rossa, via Montegani, via Meda, corso San Gottardo, piazza 24 Maggio, viale Col di Lana, viale Bligny, via Bocconi, via Castelbarco e Porta Lodovica M1 (linea rossa) da Duomo a Cadorna e poi la M2 (linea verde) da Cadorna ad Abbiategrasso

Dal 17 giugno al 31 agosto, invece, non ci sarà più la possibilità del bus sostitutivo B3, il cui transito sarà impedito dal rifacimento del manto stradale. Ciò “taglierà” fuori l’asse Meda-Carrara-Montegani. A risentirne di più sarà proprio via Montegani, dato che né il B3 né il tram 3 potranno transitare da questa via, deviando invece su via Chiesa Rossa, lungo il Naviglio Pavese. Le uniche alternative in questa fase rimangono quindi il tram 15 e le linee metropolitane (M1 + M2 cambiando a Cadorna).

Una modifica che porterà dei disagi, come si diceva, soprattutto a coloro che si muovono da e per lo Stadera, che resteranno senza tram e senza sostituzione.