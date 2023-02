La M2 frena bruscamente nei pressi della stazione di Lambrate causando la caduta di cinque persone,rimaste ferite. Cosa ha provocato l'arresto?

Frenata d’emergenza sulla M2: 5 feriti sulla metro verde

Durante la mattinata di venerdì 10 febbraio 2023 c’è stata una brusca frenata sulla M2 nei pressi della stazione di Lambrate. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti,in particolare 5 donne di 18,36,40 e 72 anni che sono state soccorse dalle ambulanze e portate in ospedale. Hanno riportato lievi contusioni ma il loro stato non è preoccupante. Cosa ha causato il blocco improvviso?

Frenata d’emergenza sulla M2: cosa ha causato la frenata?

La metropolitana ha frenato di colpo improvvisamente mentre stava viaggiando sui binari nei pressi della stazione di Lambrate. Secondo i successivi accertamenti sembra che il blocco sia stato causato dallo scatto dei sistemi di sicurezza che sono andati in tilt e hanno fermato il convoglio. Dopo l’arresto la M2 è rimasta ferma per qualche minuto per aspettare l’arrivo dei soccorsi.