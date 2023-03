Il Tram 16 collega Via Monte Molino a Segesta percorrendo 32 fermate. Quali? Che orari ha questa linea?

Il Tram 16 fa parte della grande ed estesa rete ferroviaria che mette in contatto tutte le zone della città di Milano. La linea collega Via Monte Velino a Segesta M5. Qual è il suo percorso? Quali sono le fermate? E gli orari?

Tram 16 Milano: il percorso e le fermate

La linea 16 collega Via Monte Velino a Segesta M5. Il suo percorso è molto lungo e comprende 32 fermate. Quali?

Via Monte Velino

Via Del Turchino Via Maspero

P.le Cuoco

P.za Salgari

Via Tito Livio

V.le Umbria Via Comelico

Via Comelico

Via Cadore Via Bergamo

Via Bergamo

V.le Monte Nero Via Bergamo

Via Lamarmora

Via Lamarmora Via Commenda

Crocetta M3

C.so P.ta Romana Via S. Sofia

Missori M3

Duomo M1 M3

Via Orefici P.za Cordusio

Cordusio M1

Via Meravigli

L.go D’Ancona

S. Maria Delle Grazie (Cenacolo Vinciano)

P.le Baracca

C.so Vercelli L.go Settimio Severo

C.so Vercelli Via Cherubini

P.za Piemonte

De Angeli M1

Via Faruffini Via Correggio

P.le Brescia (Osp. San Luca)

Via Dolci Via Ricciarelli

P.za M.te Falterona

P.Le Segesta

Segesta M5

Tram 16 Milano: gli orari

Il Tram 16 è operativo dalle 00:00 alle 23:40 nei giorni ogni giorno.