Prolungamento metro Lilla: quando e fin dove arriverà

La M5 è pronta per un prolungamento della tratta. Fin dove arriverà?Quando?

La metropolitana lilla o M5 è pronta per allungare il suo tracciato e arrivare finalmente a collegare la provincia di Milano con quella di Monza.

Prolungamento metro Lilla: le nuove fermate

Entro il 2030 la M5 raddoppierà il suo tracciato attraversando anche i comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza.

Dopo il capolinea Bignami verranno costruite ancora 12 fermate tra cui: Testi Gorky, Bassini, Rondinella Crocetta, Matteotti, Monza Bettola, Campania, Marsala, Monza fs, Monza Centro Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo, Polo Istituizionale.

Prolungamento metro Lilla: il ritardo di quasi due anni

La costruzione della prima fermata è in ritardo di due anni per diverse ragioni ma soprattutto per via del Covid-19. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e cittadino di Monza, chiede un’accelerazione degli interventi per favorire gli spostamenti dei cittadini e la dimunzione dell’inquinamento.

A rassicurarlo è stato proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Lui si è adoperato per far verificare le condizioni e per garantire che le amministrazioni responsabili del progetto si adoperino per rispettare le tempistiche di realizzazione. I cantieri potrebbero iniziare nel 2024 e finire quindi nel 2030.