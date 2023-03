City Life District è il punto di interesse di molte persone. Infatti è collegata con i mezzi pubblici e di trasporto della città. Come si raggiunge?

City Life District è il quartiere di Milano in cui si concentra tutta l’attività commerciale. Ci sono negozi, grandi firme, ristoranti, cinema e tanto altro. La zona si trova in mezzo ai tre grattacieli, sedi di assicurazioni, banche e aziende. Essendo molto frequentata è collegata molto bene grazie ai mezzi pubblici. Come si può raggiungere?

City Life Milano: cosa c’è nel quartiere?

Il quartiere di City Life è stato inaugurato nel 2017,infatti si tratta di una zona all’avanguardia, moderna e importante di Milano. Sorge al centro dei tre famosi grattacieli di Milano: la Torre Isozaki, la Torre Hadid e la Torre Libeskind. Questi edifici sono le sedi di tra importanti colossi: Allianz, Generali e pwC. Nel distretto si trovano molti negozi, grandi firme, aree ristoro, un cinema. Infatti è punto di ritrovo, di lavoro, di interesse di tante persone e può arrivare a contenerne fino a 700 000. La zona è bene fornita per quanto riguarda i mezzi di trasporto e per questo facile da raggiungere. Ma come?

City Life Milano: come si può arrivare nel quartiere?

Con la metropolitana

