Area B: le novità del Comune per “mitigare” le restrizioni

Il Comune di Milano ha pensato ad alcuni provvedimenti per mitigare le restrizioni causate dall’attivazione dell’area B. Quali?

Il sindaco di Milano Beppe sala ha aperto a mitigazioni delle nuove restrizioni relative all’area B escludendone perà la sospensione. Sala ha affermato ” credo per esempio che sia sensato allungare fino a dicembre il periodo in cui uni si può oridnare una macchina nuova,ragionare su sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico, o favorire l’accesso ai parcheggi, però non certo prorogare perché ormai mi sembra talmente evidente qual è il problema dell’inquinamento in Pianura Padana che bisogna intervenire”.