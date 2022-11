L'area B non è ben vista dai partiti di Centrodestra che hanno deciso di organizzare una petizione rivolta al sindaco Sala per farla bloccare

L’area B è attiva da ottobre e non permette alle auto a benzina euro 2 e diesel euro 4 e 5 di circolare all’interno della città di Milano. La Lega protesta contro questi divieti e inizia una campagna di raccolta firme per bloccarla.

Stop all’area B a Milano: la raccolta firme

Molti attivisti del Centrodestra si rendono disponibili per raccogliere le firme a favore di una petizione rivolta al sindaco di Milano per bloccare l’area B. Ci saranno diversi punti all’interno della città di Milano in cui si potrà aderire.

Stop all’area B a Milano: la protesta del centrodestra

Sabato 19 novembre 2022 il centrodestra ha protestato davanti Palazzo Marino contro l’area B.

Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia si espone e spiega ” abbiamo chiesto una pausa di riflessione di almeno un anno perché le condizioni dei cittadini non sono tali da poter affrontare un’altra gabella per poter venire a lavorare a Milano” e ha aggiunto “abbiamo chiesto poi un monitoraggio dell’aria perché questo è un provvedimento di totale ininfluenza rispetto ai benifici ambientali”. Si tratta di un appello al sindaco Beppe Sala con lo scopo di bloccarla.

Infatti pare che il numero delle macchine in entrata a Milano sia aumentato e di conseguenza anche l’inquinamento.