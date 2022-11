Sciopero Atm 2 dicembre: gli orari

Il 2 dicembre 2022 ci sarà uno sciopero generale indetto da alcune organizzazioni sindacali e questo causerà dei disagi ai trasporti pubblici di Milano

Per venerdì 2 dicembre 2022 è previsto uno sciopero generale a Milano e nel resto delle città italiane. Come spesso accade questo potrebbe causare dei disagi al trasporto pubblico locale. A Milano potrebbero scioperare i dipendenti ATM e questo bloccherebbe il transito di metropolitane, bus e tram.

Milano, sciopero 2 dicembre: gli orari

La metropolitana è garantita dall’inizio del servizio fino alle ore 18. Per quanto riguarda bus e tram invece la situazione è differente. Dalle 8 e 45 alle 15 non viene garantito il servizio di trasporti in superficie.

Milano, sciopero 2 dicembre: i motivi

Lo sciopero è stato indetto da Cobas e altre organizazioni sindacali ed è stato proclamato per diversi motivi come: il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari con adeguamento al costo della vita e con recupero dell’inflazione, l’introduzione del salario minimo di 12 euro l’ora, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il congelamento dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina.

Si vuole inoltre ottenere: investimenti economici per scuola, sanità pubblica, trasporti, salario garantito per disoccupati e sottoccupati, un piano di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il recupero del patrimonio pubblico in disuso, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, lo stop alla controriforma della scuola e la cancellazione dell’alternanza scuola-lavoro e degli stage dei centri di formazione professionale, la difesa del diritto di sciopero.