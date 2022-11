Il primo tratto della M4 è pronto e presto verrà inaugurato. L'intera linea non è completa ma le fermate previste sono 21. Quali?

Dopo tanti rinvii e ritardi dei lavori finalmente sabato 26 novembre 2022 ci sarà l’apertura delle prime sei stazioni della M4 a Milano. La linea collegherà l’areoporto di Linate a Lorenteggio. Per l’inaugurazione sono state aperte anche le aree in superficie e sono state organizzate molte attività sportive.

La linea blu collegherà i quartieri ad a quelli di sud ovest della città meneghina. Quali sono le fermate? Quale sarà il percorso?

M4 Milano: l’inaugurazione

L’inaugurazione della linea blu avverrà sabato 26 novembre 2022 alle ore 11 a Linate. L’evento sarà vigilato dalla sicurezza, dalle autorità e parteciperanno tutte le imprese coinvolte. Per questa apertura è stata organizzata una festa che si svolgerà in viale Argonne e sarà possibile camminare all’interno dei nuovi giardini in cui si farà sport.

Infatti sono stati organizzati dei tornei di calcio, basket, pallavolo, bocce, ping pong nelle diverse aree del posto. Per i bambini ci saranno gli spettacoli delle marionette e postazioni per i laboratori e giochi creativi.

M4 Milano: le fermate

Il primo tratto della M4 verrà inaugurato ed è quello che collegherà l’areoporto di Linate a piazzale Dateo. Le stazioni che vengono aperte sono sei: Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo.

Alcune di queste ospitano anche punti di scambio con il passante. In realtà la linea blu entro il 2023 arriverà fino a San Babila mentre per il 2024 è previsto il completamento dell’intera tratta.

M4 Milano: la mappa e il percorso

La mappa completa della M4 comprende 21 fermate e i due capolinea saranno Linate e San Cristoforo. La linea blu collegherà le aree a est a quelle a sud ovest di Milano.

Le stazioni previste saranno: Linate, Repetti,Forlanini,Argonne, Susa,Dateo,tricolore, San Babila,Vetra,De Amicis, Sant’Ambrogio,Parco Solari, Foppa,Washington-Bolivar, Tolstoh, Frattini, Gelsomini,Segneri, Lorenteggio- San Cristoforo.