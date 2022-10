Prolungamento della metro gialla verso Paullo: ipotesi o realtà?

Max Bastoni (Lega): “Con Salvini per sbloccare prolungamento M3”

Il prolungamento della metropolitana gialla (M3) di Milano in direzione sud potrebbe tornare un tema centrale.

Prolungamento metro gialla verso Paullo: i vantaggi

Il leghista Max Bastoni afferma: “L’attenzione sarà su opere strategiche, una di queste, è sicuramente quella che potrebbe migliorare, in modo definitivo ed efficace, la direttrice paullese, snodo cruciale del sud est milanese che è interessata ogni giorno da oltre 30mila transiti”.

L’auspicio è che, grazie alla grande attenzione del Ministro Salvini, possa essere sbloccato definitivamente il prolungamento della linea M3 fino a Paullo. Il consigliere regionale Bastoni sottolinea: “Il prolungamento porterebbe, oltre al miglioramento viabilistico anche grazie a 40 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia che elimineranno, a lavori conclusi, le interferenze con la viabilità locale tra il territorio milanese e quello cremasco, ad un miglioramento della qualità dell’aria generato da una diminuzione dell’utilizzo delle auto per raggiungere il capoluogo lombardo”.

Prolungamento metro gialla verso Paullo: l’opera non rientra nel Pnrr

Il costo dell’opera mette d’accordo i Comuni di San Donato, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Settala e Paullo. Attualmente, però, lo studio sul potenziamento del Tpl nel Sud-Est Milanese, affidato nel 2017 alla società MM, ha prodotto solo alcune ipotesi costate quasi 30 milioni di euro. “Auspichiamo che il sindaco Sala, a capo anche della città metropolitana, solleciti MM affinché risponda in modo attivo alle esigenze di tutto il territorio e non solo della città di Milano”, ha concluso Bastoni.

Franco Lucente, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ricorda che quest’opera non è stata inserita dal Governo precedente nel Pnrr. Pertanto, il primo passaggio verrà fatto con il ministro Fitto, per capire come procedere al meglio. Lucente puntualizza: “Il centrodestra si muova unito in questa direzione, sia a Milano che a Roma, perché i vantaggi che porterebbe il prolungamento della metro gialla sarebbero importantissimi per i pendolari, gli studenti, i lavoratori e i cittadini tutti”.

