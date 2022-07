Le multe per chi accede ad Area C senza aver pagato il ticket vanno da 80 a 335 euro

L’Area C è un’area del centro storico di Milano all’interno della quale non possono circolare alcune tipologie di veicoli. Corrisponde con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere.

Quando è attiva l’Area C a Milano?

L’Area C è attiva nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 19:30. Per quanto riguarda i giorni festivi, ovvero il sabato e la domenica, l’area C è inattiva.

Per entrare nell’Area C è necessario comprare un ticket e poi attivarlo associandolo alla targa. Ogni ticket per entrare in Area C ha durata giornaliera: il pagamento di un ingresso copre tutti gli accessi effettuati dal medesimo veicolo durante la giornata.

Si può pagare l’accesso all’Area C mediante Telepass Family o Telepass con Viacard, mediante l’attivazione dei titoli d’ingresso.

Area C, come verificare il transito

Per chiedere informazioni su Area C è necessario contattare il numero 02 48684001, a pagamento con tariffa urbana. Il Call Center è attivo dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 24:00 e la domenica dalle 08:00 alle 17:00.

In alternativa è possibile richiedere la verifica entro i termini utili al pagamento all’indirizzo MTA.UfficioAreaC@comune.milano.it.

È necessario allegare:

• copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo

• eventuale documentazione attestante l’uso esclusivo (es. contratto di noleggio)

• documento di identità del titolare/utilizzatore del veicolo

• giorno del transito

• varco di accesso utilizzato

Fino a quando è possibile attivare il ticket d’accesso ad Area C?

Qualora sia stato effettuato l’accesso all’Area C di Milano senza aver eseguito alcun pagamento, si hanno a disposizione 24 ore per saldare l’accesso prima di essere multato.

Per evitare la sanzione è necessario munirsi di ticket e attivare il PIN online oppure mediante SMS al numero 330 994 0437.

