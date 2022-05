Area B e Area C, nuovi divieti da ottobre: chi ha diritto agli incentivi?

Non solo fondi statali: chi rottama la vecchia auto potrà beneficiare degli incentivi (in base all'Isee). Contributi anche alle imprese

Durante la seconda edizione dell’Urban Mobility Forum organizzato da Quattroruote con Automobile Club Milano, l’assessore alla Mobilità Arianna Censi ha confermato le scadenze dei prossimi divieti: dal prossimo ottobre stop alla circolazione anche ai diesel Euro 5 in Area B.

Area B e Area C, Censi: “Sostenere chi ha più difficoltà”

Palazzo Marino sta valutando l’ipotesi di introdurre incentivi sulla base del reddito Isee per la sostituzione delle automobili. I fondi statali, per l’acquisto di auto ibride ed elettriche o comunque a basse emissioni, saranno integrati anche quest’anno da incentivi locali. Censisottolinea: “È necessario sostenere la sostituzione di auto vecchie e inquinanti con vetture più moderne e a basse emissioni previo confronto con giunta e Consiglio.

Ed è giusto sostenere coloro che hanno più difficoltà dal punto di vista economico a cambiare auto”.

Area B e Area C: la rottamazione dei veicoli inquinanti

Lo scorso 2020 Milano aveva messo a disposizione 8,5 milioni di euro, grazie ai quali sono stati rottamati 794 veicoli fortemente inquinanti e acquistati 1.791 nuovi a basso impatto ambientale. Una volta stabilita la cifra da destinare a bilancio sarà possibile delineare il bando e le modalità di accesso ai contributi.

L’idea dell’amministrazione è dividere i fondi in una quota destinata ai residenti e un’altra per le imprese. Da stabilire come favorire i redditi più bassi.

Area B e Area C: il diesel è il male assoluto?

Proseguono le polemiche sulla questione divieti per Area B e Area C. Durante il convegno, il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, ha affermato: “I veicoli Euro 5 diesel dovrebbero poter continuare a circolare in Area C, in particolare quelli di proprietà degli automobilisti che si muovono poco”.

Infine, ha sottolineato: “Gli Euro 5 diesel verranno banditi definitivamente da Area C e dall’Area B se percorreranno più di duemila chilometri all’anno quando, solo qualche stagione fa, erano incentivati. Ora il diesel viene visto come il male assoluto”.

