Area C: dal 1° ottobre via libera al ticket da 5 euro per le auto ibride

Pedaggio da 5 euro per i veicoli che producono più di 100 grammi di anidride carbonica per chilometro

Il Comune di Milano ha deciso: dal primo ottobre, tutte le autovetture ibride che producono più di 100 grammi per chilometro di CO2 dovranno pagare Area C.

Area C per le auto ibride: la Lega chiede il rinvio

La decisione sembra provocare malcontento nel leghista Samuele Piscina, che invierà una mozione in Consiglio per chiedere il rinvio della norma.

Sarà difficile spiegare ai cittadini che i loro mezzi mild-hybrid o full-hybrid non potranno più circolare gratuitamente nella Cerchia dei Bastoni.

Area C per le auto ibride: la richiesta al sindaco Sala

Inoltre, Piscina ha dichiarato: “Vista la crisi economica tuttora in corso, dovuta alla pandemia, chiedo al sindaco Sala di mettersi una mano sulla coscienza e di rinviare la scadenza di almeno un anno, evitando di tassare ulteriormente i cittadini già oggi in difficoltà, in attesa di comprendere se ci sarà una reale ripresa”.

Area C per le auto ibride: stop ai diesel Euro 5 in Area B

Tutto è nelle mani del Comune: solo Palazzo Marino ha la possibilità di fare la scelta giusta, evitando di dare una bella batosta a chi ha appena comprato auto meno inquinanti. Nel frattempo, il Piano Aria e Clima, dallo stesso mese allontanerà, in Area B, le auto diesel Euro 5, ma è prevista una deroga con il dispositivo Move-In.

