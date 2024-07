Le abitazioni a Milano costano molto più che altrove: c'è bisogno di un reddito di 2.800 euro al mese

Il problema del costo delle case a Milano diventa sempre più allarmante: con il broker web MutuiOnline.it sono stati estrapolati i dati specifici per il mercato milanese, del primo semestre del 2024, ed è stato rilevato che per una casa media a Milano serve un reddito di 2.800 euro al mese.

Il costo delle case a Milano e gli stipendi dei milanesi

Poiché a Milano le case costano molto più che altrove, anche la cifra richiesta è considerevolmente più alta. Tuttavia, c’è un elemento da considerare: gli stipendi, che almeno per chi ha un lavoro dipendente non dirigenziale, sono più o meno gli stessi in tutta Italia. A tal proposito, la conseguenza è che senza risparmi propri o di famiglia alle spalle comprare è proibitivo.

La media richiesta, nel primo trimestre 2024, è di 176mila euro, a fronte dei 165.900 della fine del 2023. La media nazionale è di 139.900 euro, rispetto ai 131.600 di fine 2023. Nella media italiana le richieste oltre i 200mila euro sono il 31,3%, a Milano il 46,1%.

Un mutuo a 25 anni da 176mila euro per una casa da 268mila euro, cifra che si ottiene adoperando il dato medio di Ltv pari a 65,6, costa approssimativamente 881 euro e richiede un reddito di almeno 2.800 euro al mese.

L’età di chi chiede un mutuo

I dati hanno dimostrato che l’età media di chi chiede il finanziamento nel Paese è di 40 anni, con il 37,1% nella fascia di età fino a 36 anni. Una percentuale che si abbassa di poco nel caso di Milano: 39,3 anni (38,9 a fine 2023) e gli under 36 è del 38,5.

In merito al mutuo è interessante vedere come a Milano siano in aumento le richieste di surroga con il 36,5% del totale: tre punti in più della media nazionale. Ciò avviene poiché maggiore è l’importo del mutuo in corso e maggiore è la convenienza a cambiarlo in caso di condizioni migliori.

Chi chiede un mutuo

Nella nostra città le richieste avvengono nel 85,3% dei casi da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e per il 10,9% da autonomi con differenze minime rispetto al complesso delle richieste nazionali.

Infine, la durata media richiesta è di 24,1 anni per l’Italia e di 24,9 per Milano.