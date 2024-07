La mozione riguarda tutti i veicoli "a partire da un peso superiore alle 1,6 tonnellate con motore termico o elettrico"

Alcuni consiglieri di maggioranza hanno proposto una mozione che prevede che i proprietari di auto di grossa cilindrata paghino di più per la sosta sulle strisce blu.

La mozione “anti suv”

Si legge nel testo depositato l’impegno da parte della giunta “a programmare una adeguata maggiorazione della tariffazione della sosta su strada (da due a tre volte la tariffa ordinaria in ogni ambito di sosta interessato) che dovrà riguardare tutti i veicoli privati per trasporto passeggeri, indipendentemente dalla residenza o domiciliazione del proprietario, a partire da un peso superiore alle 1,6 tonnellate con motore termico o elettrico.”

Le cause della mozione

Il testo richiama uno studio promosso dalla Transport & Environment che nota come la vendita di Suv sia cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni: nel 2019 occupava il 9% delle vendite, nel 2022 superava il 50%. Questo significa, si legge nella mozione, che “una quota crescente dello spazio urbano disponibile viene progressivamente ridotto a causa dell’incremento numerico e dimensionale del parco veicolare circolante”.

Soluzione adottata in altre città europee

Il tariffario della sosta adattato in base alle dimensioni delle auto è già realtà in alcune città europee come Parigi, Londra e Basilea. I consiglieri sono convinti che questa soluzione sia la migliore per disincentivare l’utilizzo di mezzi ingombranti nei centri urbani e restituire quegli spazi alla comunità.