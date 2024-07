Via Verga diventerà pedonale: sarà vietata la circolazione delle auto e verranno eliminati i 45 parcheggi per i residenti

Via Verga, in zona Paolo Sarpi, si unisce alle strade scolastiche che il Comune di Milano intende rendere pedonabili. La via verrà dunque chiusa alla circolazione delle auto e verranno anche eliminati i 45 parcheggi per residenti.

La chiusura di via Verga: quando?

Ancora non si conosce la tempistica dei lavori né quando avverrà la chiusura ufficiale che, però, ha già ottenuto il via libera del Comune. Nella strada, infatti, si trovano l’istituto comprensivo Giusti d’Assisi, il liceo Enrico Fermi, il Teatro del Borgo e la Scuola professionale di Arte Muraria e per questa ragione si è deciso di rendere la via più sicura, chiudendola al traffico e rendendola pedonale.

Niente parcheggio per i residenti

Non solo via Verga sarà chiusa alla circolazione delle auto, ma verranno anche eliminati i 45 parcheggi per i residenti. A tal proposito fanno sapere da Palazzo Marino: “L’amministrazione provvederà anche a verificare la possibilità di compensare la perdita di sosta residenziale.”

Al posto degli stalli delle auto in sosta verranno realizzate delle zone in cui saranno inserite piante in vaso.