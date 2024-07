Nuovo intervento della Giunta comunale milanese: approvata la nuova area pedonale del Municipio 9

Il nuovo progetto a Milano rientra nell’iniziativa “Piazze Aperte per ogni scuola” ed ha avuto l’approvazione del Municipio 9: l’intervento della nuova area pedonale a presidio della sicurezza degli alunni e delle loro famiglie.

La nuova area pedonale

Il progetto, che ha avuto il parere favorevole del Municipio 9, rientra nell’avviso pubblico ‘Piazze Aperte per ogni scuola’’ con la finalità di promuovere nuovi interventi in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L’avviso ha coinvolto 600 realtà tra gruppi, associazioni e scuole che hanno presentato 87 progetti, compreso via Bernardino De Conti, nella quale l’amministrazione comunale ha individuato una nuova area pedonale.

Cambiamenti per il Municipio 9

In prossimità di via Bernardino De Conti affaccia l’Istituto Comprensivo Confalonieri, in questo tratto stradale, come sottolineato dal Comune stesso, ci sono delle aree di attrazione, ma l’area è altamente pericolosa per l’alto livello del traffico:

“Per questo è emersa la necessità di aumentare le condizioni di sicurezza della via e, allo stesso tempo, migliorarne la qualità urbana e la vivibilità”.

Nuove attrazioni oltre all’area pedonale

Con il nuovo progetto l’accesso ai passi carrai sarà sempre consentito, mentre i due stalli di sosta per persone con disabilità saranno riposizionati nelle vie adiacenti.

Inoltre, nel corso della realizzazione saranno anche individuati gli elementi di arredo più idonei, tra cui potranno esserci rastrelliere, tavoli da ping pong e piante in vaso.