Tre scuole su quattro non hanno la certificazione antincendio: lo dichiara Riccardo Truppo

Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino, commentando i dati, resi noti ieri in Aula dal vicesindaco e assessore all’Educazione Anna Scavuzzo, ha posto l’accento su un problema: tre scuole comunali su quattro non hanno l’impianto antincendio.

Il problema nelle scuole milanesi

Come spiegato da Truppo, in Provincia di Milano, solamente 67 istituti su 265 sarebbero certificati per l’antincendio:

“Dobbiamo lavorare subito tutti insieme per sanare questo scenario. Ancora una volta la gestione delle nostre scuole comunali fa acqua da tutte le parti“, queste le parole del rappresentante locale del primo partito di Governo, Fratelli d’Italia.

In risposta all’allarme sollevato, la vice sindaca e assessora all’educazione Anna Scavuzzo, sottolinea che tutte le scuole hanno uscite di emergenza e si effettuano verifiche sui sistemi d’allarme, vie di fuga, estintori, luci di sicurezza e maniglioni antipanico, 2 volte all’anno, in tutti gli istituti.

L’allarme per tutti gli istituti scolastici nazionali

Nell’ultimo Rapporto Annuale 2023, pubblicato dall’Istat ad inizio dell’ultimo anno scolastico, viene dichiarato che in Italia, in media, soltanto il 35,5% degli edifici scolastici statali rispetta le normative antincendio. Dunque, oltre 6 istituti su 10, il 64,5%, non sono in regola con le norme di legge.

“Numeri impietosi”, commenta Truppo. Secondo il rappresentante sulla situazione deve esserci massima allerta: