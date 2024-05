Bocconi, Cattolica e San Raffaele si classificano ai primi posti come le migliori università private di Milano

Le università di Milano sono delle vere eccellenze nel panorama italiano, e non solo. Conosciamo, nello specifico, quali atenei privati sono considerati i 3 migliori della città.

Università Bocconi

Stando alla classifica QS World University Ranking by Subject 2024, l’università Bocconi occupa il nono posto al mondo in economia gestionale e il settimo posto al mondo in marketing.

Una classifica del Financial Times mette inoltre l’ateneo al terzo posto al mondo per quello che riguarda il master Mba.

Università Cattolica del Sacro Cuore

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si classifica al 505esimo posto nella classifica mondiale stilata da QS e al 15esimo in Italia. L’università è particolarmente rinomata per i suoi studi nelle materie classiche.

Università Vita e Salute San Raffaele

L’Università Vita e Salute San Raffaele rappresenta un’eccellenza nella ricerca e per le citazioni negli studi internazionali. Si classifica al 595esimo posto nella classifica QS mondiale e al 18esimo in Italia, in posizione inferiore rispetto agli anni passati.