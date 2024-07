Secondo EasyJet le cause dell'atterraggio d'emergenza riguardano un "problema tecnico" di natura idraulica

Un aereo EasyJet decollato da Malpensa e diretto a Bari è stato costretto a tornare indietro ed effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di partenza.

L’atterraggio d’emergenza a Malpensa

L’episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 22 luglio, intorno alle 8:30 quando il volo EasyJet EJU3523 è stato costretto a un atterraggio d’emergenza.

L’aereo era partito, direzione Bari, dall’aeroporto di Malpensa alle 7:30, ma arrivato all’altezza di Pesaro, a un altezza di circa 35mila piedi, si è verificato un inconveniente che ha portato il comandante a decidere di tornare indietro e atterrare, nuovamente, a Malpensa.

Le cause dell’atterraggio d’emergenza

Secondo quanto riportato da EasyJet le cause del ritorno del velivolo a Malpensa sono da attribuirsi a un “problema tecnico” di natura idraulica.

Per quello che riguarda i passeggeri che si sono visti costretti a rientrare in aeroporto, per loro è stato preparato un aereo sostituivo e sono potuti ripartire in mattinata alla volta di Bari.