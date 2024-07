Malpensa, paura sul volo per Atlanta: aereo effettua atterraggio d’emergenza

Poco dopo essere decollato da Malpensa l'aereo vi ha fatto ritorno, probabilmente a causa di un guasto al motore

Un aereo della Delta Air Lines diretto da Milano Malpensa ad Atlanta ha dovuto effettuare inversione di manovra, costretto a un atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto lombardo.

L’atterraggio d’emergenza del volo per Atlanta

L’aereo, un Boeing 767-400, sarebbe dovuto partire alla volta di Atlanta oggi alle 12:38 dall’aeroporto di Milano Malpensa. Poco dopo la sua partenza però l’aereo ha fatto rientro immediato dall’aeroporto da cui è decollato. Si vede infatti dalla sua rotta che il veicolo ha virato verso Magenta per poi passare su Abbiategrasso, svoltare verso il Novarese e riprendere la direzione verso Malpensa.

Le cause del rientro a Malpensa

Non sono ancora chiare le cause del rientro, ma come si vede da alcune foto l’aeroplano, una volta rientrato, ha iniziato a fumare: dal veicolo si sono infatti alzate almeno tre colonne nere. L’aereo è stato dunque circondato da delle squadre di pompieri che lo hanno seguito nell’atterraggio. La pista 35L-17R da cui il mezzo era decollato ed è rientrato è stata chiusa.

Sembra probabile che a provocare il ritorno a Malpensa sia stato un problema al motore sorto durante la fase di decollo. Non è esclusa però nemmeno l’ipotesi bird strike, ovvero un danneggiamento causato da uno scontro con dei volatili, che potrebbero essere finiti nelle eliche del motore.