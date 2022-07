Area C, i varchi d'ingresso a Milano: tutto quello che c'è da sapere

Area C Milano: quando è attiva e chi può entrare. La mappa dei varchi d'ingresso

L’Area C è un’area del centro storico di Milano all’interno della quale non possono circolare alcune tipologie di veicoli. Corrisponde con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere che regolamentano l’accesso (7 dei quali sono esclusivamente per i mezzi pubblici).

Varchi d’ingresso Area C: dove sono le telecamere

L’Area C è attiva nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 19:30. Per quanto riguarda i giorni festivi, ovvero il sabato e la domenica, l’area C è inattiva.

I varchi d’ingresso all’Area C per tutti i veicoli sono i seguenti:

so di Porta Romana so di Porta Vittoria so Garibaldi so Genova so Monforte so Venezia Piazza S. Agostino Via Aurispa Via Ausonio Via Bandello Via Baretti Via Bazzoni Via Besana Via Bianca di Savoia Via Boccaccio Via Castelfidardo Via Curtatone Via di Porta Tenaglia Via Legnano Via Madre Cabrini Via Mascagni Via Mascheroni Via Melegnano Via Milazzo Via Monti Via Moscova Via Panzeri Via Ronzoni Via Rossini Via San Vittore Via Servio Tullio Via Turati Via XX Settembre Via Vitali Via Volta Viale Milton

Area C: i varchi d’ingresso riservati ai mezzi pubblici

I varchi riservati solo ai mezzi pubblici sono:

so di Porta Ticinese so di Porta Vigentina so di Porta Vittoria (carreggiata centrale) so Italia so Magenta Via degli Olivetani Via Lamarmora

Varchi d’ingresso Area C: chi non può accedere

All’interno dell’Area C vige il divieto di accesso e transito per:

veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e 4 senza filtro antparticolato

veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2 e 3 con filtro antparticolato after market

veicoli alimentati a gasolio Euro 3 e 4 con filtro antparticolato di serie e con campo V.5 carta di circolazione > 0,0045 g7km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e 4 con filtro antparticolato after -market installato dopo il 31/12/2018 e con massa particolato pari almeno a Euro 4

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1 e 2

veicoli alimentati a benzina Euro 0 e 1

