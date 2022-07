Il tasso di evasione sui titoli di viaggio sale al 4%. Via ai lavori entro l'estate 2023 per installare nuovi tornelli

C’è chi salta, chi preferisce il “limbo” e chi il “trenino”. Ogni scusa è buona per viaggiare gratis: in metro ci sono sempre più furbetti che non pagano il biglietto.

Salto del tornello: solo i controllori possono fare multe

La platea dei non paganti è vasta: italiani, sudamericani, africani, rom, uomini e donne, il più delle volte under 35.

I pendolari li guardano rassegnati, altri, invece, protestano, ma i controlli non riescono ancora a contrastare efficacemente il problema. Il personale di cabina sorveglia su schermo le aree della metropolitana, ma solo i controllori possono fare multe.

Salto del tornello: tasso di evasione al 4%

Il risparmio giornaliero corrisponde a 2 euro e raddoppia in caso di andata e ritorno. Se moltiplicati per 30 giorni fanno 120 euro. Quanto vale la multa? Se pagata subito 39 euro, dopo 5 giorni sale a 54, mentre dopo 60 giorni aumenta fino a 70 euro.

Atm ha dichiarato che il tasso di evasione sui titoli di viaggio è salito al 4%. Inoltre, ha sottolineato che prima della pandemia i furbetti rappresentavano solo l’1%.

Salto del tornello: Atm si difende

L’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano è pronta al contrattacco. Entro la fine dell’estate verranno assunti nuovi controllori: passeranno da 130 a 150. In aggiunta, verranno installati nuovi tornelli per cui è in corso una gara che si chiuderà in autunno.

L’obiettivo? Sostituire quelli a “sbarra” con barriere alte 180 centimetri che saranno dotate di un sensore per rilevare il passaggio di una seconda persona facendo scattare una sirena. Via ai lavori entro l’estate 2023 in sette stazioni tra verde e rossa, certamente a Duomo, Cadorna, Rogoredo, Garibaldi e Centrale, con successivo interessamento dell’intera linea gialla.

