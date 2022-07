Ammessi alla circolazione 6 mila monopattini elettrici, con un massimo di 750 per ognuno degli operatori attivi

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare la durata della sperimentazione in materia di micromobilità elettrica fino al 26 luglio 2023.

Sperimentazione monopattini su strada: il compito dei Comuni

Nel 2019, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità di attuazione e gli strumenti operativi per la sperimentazione su strada dei monopattini e ha previsto che fossero i Comuni ad autorizzare la circolazione in ambito urbano.

Il Comune di Milano ha approvato la sperimentazione e le linee di indirizzo per l’individuazione, mediante avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica alle condizioni e con i requisiti di garanzia indicati dall’amministrazione.

Sperimentazione monopattini: i dispositivi ammessi alla circolazione

Lo scorso giugno il governo ha prorogato la sperimentazione fino al 26 luglio 2023.

Pertanto, Palazzo Marino ha deciso di posticipare il termine fino a quella data, mantenendo attiva la sperimentazione della circolazione su strada dei monopattini. Per il momento il numero complessivo di dispositivi elettrici ammessi alla circolazione è di 6.000 mezzi, con il limite massimo dei 750 mezzi per flotta.

Monopattini, Censi: “Proseguire con la sperimentazione dei servizi in sharing”

Attualmente, a Milano sono attivi sette operatori per un totale di 5.250 monopattini.

Arianna Censi, assessore alla Mobilità, ha chiarito: “Vogliamo proseguire con la sperimentazione dei servizi in sharing perché siamo convinti che promuovere queste forme di mobilità, complementari al trasporto pubblico, offra maggiori possibilità di spostamento ai cittadini milanesi, contribuendo a diminuire l’utilizzo dell’auto”.

