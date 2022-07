Mappa dei cantieri e dei lavori a Milano: piste, parcheggi e binari

Tutti gli interventi estivi a Milano: rivoluzione in arrivo in via Padova

Milano riparte con nuovi progetti: quest’anno sono dieci i nuovi cantieri che entro settembre restituiranno alla città nuove strade.

Mappa cantieri e lavori: la corsia ciclabile di via Novara

La maggioranza dei lavori riguarda la costruzione di piste ciclabili.

In via Novara verrà realizzata una corsia ciclabile di 5 chilometri e sarà quasi totalmente una “Bike lane”, delimitata dalla segnaletica orizzontale. Per motivi di sicurezza, alcuni tratti si trasformeranno in una vera e propria pista ciclabile.

Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune, ha chiarito: “Lanuova ciclabile in via Novara è un intervento importante che potenzia la mobilità dolce in una importante direttrice nell’area ovest di Milano, mettendo in collegamento il quartiere di Figino con il centro.

Nello stesso tempo stiamo lavorando con il Comune di Settimo Milanese per la connessione con le reti metropolitane. Proseguiamo quindi con il progetto di rendere più facile e più sicuro sposarsi in bicicletta nella nostra città e nei comuni vicini”.

Mappa cantieri e lavori: la rete Vent.To

Lo scorso maggio sono iniziati i lavori per la ciclabile in Alzaia Naviglio Pavese, dove passerà il tratto milanese della ciclovia Ven.To, che collegherà Venezia a Torino.

In via Vespri Siciliani, invece, si può trovare un altro cantiere per la ciclabile che da piazza Napoli arriverà in Largo Giambellino. Anche in via Primaticcio si lavora per le bici: il cantiere chiuderà entro la fine dell’anno.

Mappa cantieri e lavori: le piazze

Piazzale Gobetti e via Salieri verranno riqualificate. Disponibili aree pedonali, marciapiedi più larghi e un’area cani.

Rivoluzione in arrivo in via Padova. I cantieri che sono stati aperti riguardano i sottoservizi.

Da via Giacosa al ponte ferroviario, sono in corso i lavori dell’acquedotto; dal ponte ferroviario a via Anacreonte, sono partiti i cantieri di A2a, mentre a breve inizieranno i lavori per due parcheggi interrati in Largo Scalabrini e largo Brasilia, per 532 posti auto.

Mappa cantieri e lavori: i binari

Entro l’11 settembre, in Porta Lodovica verranno rinnovati seicento metri di rotaie e i masselli della pavimentazione saranno interamente sostituiti con l’asfalto. I lavori verranno eseguiti di notte. Inoltre, verranno sostituiti 20 chilometri di binari della M2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Mappa cantieri e lavori: la M4

Proseguono anche i cantieri della M4. Secondo gli ultimi annunci, in autunno, aprirà la prima tratta Linate-Dateo. Nel frattempo, proseguono i cantieri in viale Argonne. Qui, per circa tre mesi, il parterre centrale rimarrà chiuso per la posa della pavimentazione del campo da bocce.

