Cantieri Atm, il programma dei lavori estivi: la manutenzione sulle reti

L'infrastruttura verrà rinnovata: dalla sostituzione dei binari alla molatura. Il programma completo.

Nel mese di maggio Atm ha avviato i lavori straordinari di manutenzione sulle reti, i quali, si concentrano sul rinnovo dell’infrastruttura: dalla sostituzione dei binari alla molatura.

Cantieri Atm: i lavori in metropolitana

Nel tratto della linea verde Piola-Lambrate i lavori sono iniziati il 2 maggio e termineranno il 1° giugno.

Previsto il consolidamento della galleria tra Piola e Lambrate. Per garantire le attività di cantiere, dal lunedì al venerdì, dopo le ore 22:30, i treni fermano sullo stesso binario a Loreto, Piola e Lambrate.

Nel tratto Cascina Gobba-Gessate, invece, i lavori sono iniziati lo scorso ottobre e durante il mese di maggio è partita la seconda fase che si concluderà a dicembre 2022. Prevista la sostituzione di circa 20 chilometri di binari.

Impiegati 27 mezzi e una quarantina di persone.

Cantieri Atm: i bus sostitutivi

Il rinnovo delle infrastrutture comporta inevitabilmente ripercussioni sulla circolazione dei mezzi.

Fino a sabato 30 luglio e da lunedì 5 settembre fino alla fine del mese di dicembre, dopo le ore 22, i treni vengono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate. Dal 6 giugno al 30 luglio, dopo le 22, il servizio tra Cascina Gobba e Cologno Nord sarà effettuato su binario unico con treno navetta.

Dal 31 luglio al 4 settembre, dall’inizio alla fine del servizio, i treni saranno sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord.

Cantieri Atm: gli interventi per il restyling di Porta Lodovica

Gli interventi in superficie sono iniziati il 2 maggio e termineranno entro l’11 settembre. I lavori per la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in Porta Lodovica miglioreranno la sicurezza. Prevista la realizzazione di sette nuovi scambi in radiofrequenza e l’adeguamento della linea di alimentazione aerea al nuovo tracciato tranviario.

Anche la pavimentazione si trasforma: i masselli verranno sostituiti dall’asfalto.

Per consentire i lavori subiscono modifiche al servizio le linee: 9, 15, 59, 71, 79 e N25/26.

Atm ha pubblicato sul sito la mappa degli interventi e gli indirizzi delle fermate.

LEGGI ANCHE: Lavori in metropolitana: tutti i bus sostitutivi per la linea verde M2