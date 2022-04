Lavori in metropolitana: tutti i bus sostitutivi per la linea verde M2

Atm ha pubblicato il calendario delle tratte coinvolte e degli orari di funzione dei treni

A partire dal 2 maggio i treni della linea verde M2 saranno coinvolti da alcune operazioni di manutenzione straordinaria.

Lavori metro: la rivoluzione della linea verde M2

La ‘rivoluzione’ coinvolgerà le fermate da Loreto a Gessate/Cologno Nord. La metro M2 risale al 1969: risulta necessario il rinnovo della flotta e dell’infrastruttura.

Verranno rinnovati i binari, gli scambi e la sede ferroviaria sulla diramazione di Gessate e sul viadotto d’ingresso della stazione di Cascina Gobba e il consolidamento della galleria tra Piola e Lambrate.

Atm rende noto: “Comprendiamo i disagi e siamo impegnati per contenerli. Abbiamo distribuito i lavori in modo da evitare il disagio più grande per i passeggeri: la completa interruzione della linea”.

Lavori metro M2: il calendario

Fino al 30 aprile, dopo le 22. I treni tra Villa Fiorita e Gessate verranno sostituiti da bus.

Dal 2 maggio al 30 luglio, dopo le 22. I treni tra Cascina Gobba e Gessate verranno sostituiti da bus.

Dal 2 maggio al 1° giugno, dal lunedì al venerdì dopo le 22:30. A Loreto, Piola e Lambrate i treni fermeranno sullo stesso binario.

Dal 6 giugno al 30 luglio, dopo le 22. Per viaggiare tra Milano e Cologno è necessario cambiare a Cascina Gobba.

Dal 31 luglio al 4 settembre, da inizio a fine servizio. I treni tra Cascina Gobba e Cologno Nord verranno sostituiti da bus.

Dal 5 settembre a fine dicembre, dopo le 22. I treni tra Cascina Gobba e Gessate verranno sostituiti da bus.

Fino al 30 aprile, dopo le 22: tra Villa Fiorita e Gessate saranno disponibili bus sostitutivi.

Dal 2 maggio al 30 luglio, dopo le 22: tra Cascina Gobba e Gessate saranno disponibili bus sostitutivi.

Lavori metro M2: treni e bus Gobba-Gessate

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Gessate partirà:

da lunedì a venerdì alle ore 21.24;

sabato alle ore 21.22;

festivi alle ore 21.26.

Da Gessate l’ultimo treno per Milano partirà:

da lunedì a venerdì alle ore 21.18;

sabato alle ore 21.33;

festivi alle ore 21:32.

È possibile consultare gli orari dei bus sull’app: basterà selezionare “Cerca linee” e la voce “Bus BM2 Cascina Gobba-Gessate”.

Da Cascina Gobba i bus per Gessate partiranno:

da lunedì al venerdì alle ore 21.35, 21.56, 22.24, 22.54, 23.29, 00.04, 00.39, 01.14

sabato alle ore 21.43, 22.13, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

festivi alle ore 21.42, 22.12, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

Da Gessate i bus per Cascina Gobba partiranno:

da lunedì al venerdì alle ore 20.59, 21.14, 21.54, 22.32, 23.06, 23.41, 00.16

sabato alle ore 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.40, 00.15

festivi alle ore 21.34, 22.04, 22.34, 23.04, 23.34, 00.04

Lavori metro M2: le fermate dei bus BM2

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea

Gorgonzola: piazza Europa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

Gessate: davanti al piazzale della stazione

Per Bussero utilizzare le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea

A causa della conformazione della viabilità in corrispondenza della stazione del metrò di Bussero non esiste una fermata.

Lavori metro M2: Loreto, Piola e Lambrate

Dal 2 maggio al 1° giugno, dopo le 22.30: i treni fermeranno sullo stesso binario a Loreto, Piola e Lambrate.

Solo dal lunedì al venerdì, dopo le 22.30, nelle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate, i treni fermeranno sullo stesso binario.

Per raggiungere il binario corretto è necessario seguire la segnaletica e porre attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione.

Alcuni treni da Milano centro termineranno a Centrale:

Tra Centrale e Cascina Gobba i treni viaggeranno con una frequenza di circa 17 minuti.

Alcuni treni da Assago e Piazza Abbiategrasso faranno capolinea a Centrale e ripartiranno da lì, in modo da mantenere nel centro di Milano la normale frequenza di circa 8-9 minuti.

Lavori metro M2: treni e bus Cascina Gobba-Cologno

Dal 6 giugno al 30 luglio dopo le 22: per viaggiare tra Milano e Cologno è necessario cambiare a Cascina Gobba.

I passeggeri che viaggiano tra Milano e Cologno dovranno sempre scendere a Cascina Gobba e recarsi al binario 4.

In tutte le stazioni di Cologno, porre attenzione alla destinazione dei treni: fermeranno sullo stesso binario.

Dal 31 luglio al 4 settembre: tra Cascina Gobba e Cologno saranno disponibili bus sostitutivi.

A Cascina Gobba, i treni da e per Gessate sono sempre al binario 3.

Atm pubblicherà gli orari dei bus BM2 Cascina Gobba-Cologno Nord sull’app alla voce “Cerca linee” > “Bus BM2 Cascina Gobba-Cologno”.

I bus BM2 fermeranno:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2

Dal 5 settembre a fine dicembre, dopo le ore 22, tra Cascina Gobba e Gessate saranno disponibili bus sostitutivi.

Atm aggiornerà la pagina con gli orari dei bus, gli indirizzi delle fermate e gli orari degli ultimi treni da e per Gessate.

