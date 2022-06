Metropolitana linea verde Milano: cosa succederà quest’estate?

Investiti 40 milioni di euro: gli interventi principali. Cosa cambia per i passeggeri?

Avviati nuovi cantieri di manutenzione straordinaria nell’ambito della riqualificazione generale della linea metropolitana M2. Atm ha sottolineato che gli interventi principali sono 2:

Rinnovo dei binari, degli scambi e della sede ferroviaria sulla diramazione di Gessate e sul viadotto d’ingresso della stazione di Cascina Gobba,

Consolidamento della galleria tra Piola e Lambrate.

Metropolitana linea verde Milano: l’investimento

Investiti 40 milioni di euro. Sono 50 le persone che lavorano ogni notte, i mezzi speciali una trentina, tra macchine operatrici e carri per il trasporto del materiale nuovo e la rimozione di quello da smaltire. Ogni notte, dopo le ore 22, verranno sostituiti 80 metri di binari: l’infrastruttura esistente verrà rimossa per posare il nuovo pietrisco, traverse in cemento e nuove rotaie.

La metro deve essere pronta per il servizio prima dell’alba, infatti, entro le ore 5 il cantiere viene smantellato, al fine di assicurare la regolare ripresa delle corse.

Metropolitana linea verde Milano: treni e bus Cascina Gobba-Gessate

Fino al 30 luglio, dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:32

sabato e festivi alle ore 21:30

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:31

sabato e festivi alle ore 21:33

Da Cascina Gobba i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 21:35, 21:56, 22:24, 22:54, 23:29, 00:04, 00:39, 01:14

sabato alle ore 21:43, 22:13, 22:44, 23:14, 23:44, 00:14, 00:44, 01:14

festivi alle ore 21:42, 22:12, 22:44, 23:14, 23:44, 00:14, 00:44, 01:14

Da Gessate i bus per Cascina Gobba partono:

da lunedì al venerdì alle ore 20:59, 21:14, 21:54, 22:32, 23:06, 23:41, 00:16

sabato alle ore 21:35, 22:05, 22:35, 23:05, 23:40, 00:15

festivi alle ore 21:34, 22:04, 22:34, 23:04, 23:34, 00:04

Le fermate dei bus BM2:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

davanti alla stazione M2 Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

davanti alla stazione M2 Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz

Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea

Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea Gorgonzola: piazza Europa

piazza Europa Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) Gessate: davanti al piazzale della stazione

Per Bussero usare le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea.

A causa della conformazione della viabilità della difficoltà da parte dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

Metropolitana linea verde Milano: il tratto Milano-Cologno

Fino al 30 luglio, dopo le 22, è necessario cambiare sempre a Cascina Gobba per viaggiare tra Milano e Cologno.

Se viaggiate tra Milano e Cologno, scendere sempre a Cascina Gobba e dirigersi al binario 4.

In tutte le stazioni di Cologno, porre attenzione alla destinazione dei treni: fermano sullo stesso binario.

Metropolitana linea verde Milano: bus Cascina Gobba-Cologno Nord

Dal 31 luglio al 4 settembre, da inizio a fine servizio, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord

A Cascina Gobba, i treni da e per Gessate sono sempre al binario 3.

Fermate dei bus BM2:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

davanti alla stazione M2 Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

via Papa Giovanni XXIII Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

via dalla Chiesa/via dall’Acqua Cologno Nord: davanti alla stazione M2

Dal 5 settembre a fine dicembre, dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.

