Gli orari ridotti dei mezzi Atm per domenica 1° maggio: mezzi e parcheggi

Atm ha pubblicato sul proprio portale l’elenco dettagliato con tutti gli orari di metro, bus e tram: stop alle corse dopo le ore 19:30.

Nella giornata della Festa dei lavoratori tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19.30 circa.

Durante il pomeriggio, sulle linee metropolitane M1, M2 e M3 circoleranno maggiori treni per agevolare gli spostamenti dei tifosi diretti a San Siro e quelli dei visitatori diretti alla fiera Mido di Rho.

Da Rho Fiera è possibile utilizzare le linee S o i treni. Dopo le ore 19.30, per rientrare a Milano dalla fiera Mido a Rho, occorrerà ricorrere alle linee suburbane o ai treni che partono dalla stazione ferroviaria di Rho Fiera.

I biglietti o gli abbonamenti con la tariffa Mi1-Mi3 sono validi.

Nel dettaglio, gli orari delle prime e delle ultime corse in partenza dai capolinea delle metropolitane:

Sesto FS per Bisceglie dalle 7:10 alle 19:06

Sesto FS per Rho Fiera dalle 7:19 alle 18:56

Sesto FS per Molino Dorino dalle 7:19 alle 19:12

Bisceglie per Sesto FS dalle 7:21 alle 19:16

Molino Dorino per Sesto FS dalle 7:09 alle 19:03

Rho Fiera per Sesto FS dalle 7:22 alle 19:00

Duomo per Bisceglie dalle 7:29 alle 19:25

Duomo per Molino Dorino dalle 7:38 alle 19:31

Duomo per Rho Fiera dalle 7:38 alle 19:15

Duomo per Sesto FS dalle 7:28 alle 19:30