Frecciarossa Milano-Parigi: entro giugno in arrivo nuove corse

Aumentano le prenotazioni sulla tratta rapida. Il costo medio per un posto in classe standard è stato pari a 51 euro.

L’esordio del Frecciarossa sulla tratta Milano-Parigi ha conquistato i viaggiatori italiani e francesi.

Frecciarossa Milano-Parigi: la tratta

In programma quattro corse al giorno, meno di sette ore per coprire la tratta Milano Stazione Centrale e la Gare de Lyon.

Tra le fermate intermedie: Torino, Modane, Chambery-Challes-Les Eaux e Lyon Part Dieu. Il tasso di riempimento medio delle Frecce è dell’83%.

Frecciarossa Milano-Parigi, Rinaudo: “Prezzi incoraggianti”

Per promuovere la novità, Trenitalia ha deciso di scontare i prezzi. Nel mese di dicembre, infatti, i passeggeri sono riusciti ad arrivare a destinazione pagando un biglietto a soli 29 euro. Il costo medio per un posto in classe standard è stato pari a 51 euro.

Roberto Rinaudo, presidente di Trenitalia Francia ha affermato: “I primi risultati sono incoraggianti“. L’azienda dei trasporti ha spiegato che il 40% degli acquisti avviene nella settimana che precede il viaggio.

Frecciarossa Milano-Parigi: le tariffe

Grazie ai dati Trainline –piattaforma che confronta le tariffe e vende i biglietti dei diversi operatori ferroviari– è possibile vedere l’incidenza del servizio. Dal 18 dicembre, il portale ha mostrato un’impennata di prenotazioni: in entrambe le direzioni, la crescita è stata del 216%.

Andrea Saviane, responsabile per l’Italia di Trainline, ha dichiarato: “L’importante aumento di acquisto di biglietti in così poco tempo dimostra come i viaggi in treno stiano acquisendo popolarità anche sulle tratte a lunga percorrenza“. La permanenza media di chi raggiunge il capoluogo lombardo va da una a tre notti, mentre aumentano i soggiorni brevi per le trasferte a Parigi. La destinazione con più click è proprio la capitale francese, seguita da Milano, Lione e Torino.

Tra le tratte più ambite spicca la Parigi-Lione. Entro il mese di giugno, Trenitalia aggiungerà altre sei corse tra le due città francesi.

