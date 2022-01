Via libera ai cantieri, le linee Atm modificano i loro percorsi

A partire da lunedì 24 gennaio, alcune linee bus e tram di Atm presenteranno deviazioni di itinerario. Una delle modifiche avrà una durata di circa 15 giorni: cambiano le fermate dei bus per lavori stradali in via Quinto Romano.

Linee Atm, cambiano i percorsi dei bus: le modifiche in via Quinto Romano

Linea 67: I bus in direzione Baggio (via Scanini) effettuano deviazioni, saltando le fermate comprese tra via Rismondo/via Da Baggio e il capolinea di via Scanini. In direzione piazzale Baracca il percorso rimane invariato.

Linee Atm, cambiano i percorsi dei bus: le modifiche in via Monte Cengio angolo via Monte Popera

Dal 24 gennaio, per circa 20 giorni, il servizio delle linee 84 e Q88 seguirà il percorso sottoindicato, a causa dei lavori stradali in via Monte Cengio angolo via Monte Popera.

Bus 84: I bus verso largo Augusto, effettuano deviazioni, saltando le fermate comprese tra via Medea e via Rogoredo, passando in via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo. In direzione San Donato effettuano deviazioni, saltando le fermate comprese tra via San Mirocle e via Rogoredo, passando in via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo. Nei giorni di mercato , solo in direzione San Donato, effettuano deviazioni tra via Rogoredo e largo Redaelli/Rogoredo, passando in via Feltrinelli, via Medea, via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo.

Linee Atm, cambiano i percorsi per il rinnovo dei binari: le modifiche in viale Gorizia

Fino al 15 aprile, a seguito del rinnovo dei binari in viale Gorizia, le linee modificano percorso e fermate.

Linea 9: I tram vengono sostituiti dai bus B9 tra Porta Lodovica e Cantore. Effettuano normale servizio tra il capolinea Centrale e la fermata Porta Lodovica. Per proseguire coi bus B9 è necessario cambiare in Porta Lodovica. Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, occorre scendere alla fermata Porta Lodovica e prendere i bus che fermano in piazzale Cantore.

In direzione Centrale non vengono effettuate le fermate tra piazzale Cantore e viale Col di Lana. Passano per corso Colombo, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio e viale Col di Lana. Bus N26: In direzione Cadorna non vengono effettuate le fermate tra viale Col di Lana e viale Coni Zugna/via Solari. Passano per viale D’annunzio, corso Colombo e viale Coni Zugna.

Linee Atm, cambiano i percorsi dei tram: le modifiche alle linee 12, 14 e N25

Fino al 31 gennaio, il cantiere interessa via Nono: i tram 12, 14 e il bus N25 cambiano percorso.

Tram 12 e 14: I tram non effettuano fermate in via Nono, bensì effettuano sosta alla fermata Cenisio M5 all’altezza di via Messina. Passano in via Messina e via Procaccini.

Bus N25: In direzione Cadorna niente fermate in via Procaccini e piazza Gramsci. Passa per via Cenisio, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.

