Sbloccato lo studio di fattibilità della sesta linea metropolitana.

Del doman non c’è certezza, ma l’ipotesi di avere una sesta linea della metropolitana avanza nel capoluogo di Milano.

Metro rosa M6: l’idea era già sorta nel 2010

Il percorso della metro rosa M6 andrebbe dal quadrante nord-ovest (Quarto Oggiaro) al quadrante sud-est (Ponte Lambro).

Già nel 2010, l’amministrazione di centrodestra, presieduta da Letizia Moratti, aveva pensato all’ipotetico tracciato. L’idea di un’ulteriore linea metropolitana, però, era stata messa da parte, a causa dei ritardi riscontrati nei lavori per la metro blu M4.

Metro rosa M6: il regalo della Finanziaria

Spunta un’importante novità: 800 milioni di euro in finanziaria per le metropolitane milanesi. A trarne vantaggio tutte le linee esistenti, interessate ad ipotesi di prolungamento, come la M1 che potrebbe raggiungere Baggio e il quartiere degli Olmi, la M2 che potrebbe arrivare a Rozzano e Brugherio, la M3 a Paullo e la M4 a Segrate.

Inoltre, queste risorse permetterebbero alla M6 di realizzare uno studio di fattibilità, indispensabile per procedere con il progetto.

Metro rosa M6: il percorso

Oltre a migliorare i collegamenti interni, l’obiettivo è senz’altro quello di estendere la rete metropolitana verso l’hinterland, al fine di ridurre il traffico di veicoli in entrata in città. Il tracciato del 2010 prevedeva quasi quaranta fermate partendo da Quarto Oggiaro, lungo viale Certosa: elaborato un possibile prolungamento a nord fino a Baranzate.

La metro rosa incontrerebbe a Pagano la M1, a Porta Genova la M2 e a Rogoredo la M3, proseguendo verso la Darsena e, da lì, allo Scalo Romana, fino ad arrivare al quartiere di Ponte Lambro. La nuova metropolitana lambirebbe la zona dello Scalo Romana e condurrebbe a nuove stazioni del municipio 5, che attualmente beneficia solo della fermata Abbiategrasso sulla verde.

