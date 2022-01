Interessati due bus notturni e quattro linee di tram

A partire da lunedì 10 gennaio alcune linee Atm modificheranno il proprio percorso per dare il via a lavori e cantieri, permettendo gli interventi degli operai.

Nuovo percorso linee Tram: la modifica del servizio

Saranno interessati due bus notturni e quattro linee di tram che devieranno il tradizionale tragitto per consentire la posa dei nuovi binari in viale Gorizia e in via Nono.

Fino al 15 aprile il servizio verrà modificato sulle linee 9, 10, N25 e N26.

Nuovo percorso linee Tram: linee 9, 10

Il piano di Atm coinvolge:

Linea 9

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra Porta Lodovica e Cantore. Il servizio tra il capolinea Centrale e la fermata Lodovica non subirà variazioni. Per proseguire con i bus B9 è necessario cambiare in Porta Lodovica. Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, invece, bisogna scendere alla fermata Porta Lodovica e prendere i bus che fermano in piazzale Cantore.

Linea 10

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra piazzale Cantore e piazza 24 Maggio. Il servizio tra il capolinea Lunigiana e la fermata Porta Genova non subirà variazioni. Per proseguire con i bus B9 è necessario cambiare in Cantore. Per raggiungere il capolinea di piazza 24 Maggio, invece, bisogna scendere alla fermata piazzale Cantore e prendere i bus in via Carchidio.

Nuovo percorso linee Tram: i bus

Per quanto riguarda i bus il piano riguarda:

Bus N25

In direzione Centrale non vengono effettuate le fermate tra piazzale Cantore e viale Col di Lana.

Passano per corso Colombo, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio e viale Col di Lana.

Bus N26

In direzione Cadorna non vengono effettuate le fermate tra viale Col di Lana e viale Coni Zugna/via Solari. Passano per viale D’annunzio, corso Colombo e viale Coni Zugna.

Nuovo percorso linee Tram: i tram 12, 14 e il bus N25

Dal 10 al 31 gennaio, il cantiere interesserà via Nono: i tram 12, 14 e il bus N25 cambiano percorso.

Tram 12 e 14

I tram non effettuano fermate in via Nono, bensì sosteranno alla fermata Cenisio M5 all’altezza di via Messina. Arrivano in via Messina e via Procaccini.

Bus N25

In direzione Cadorna niente fermate in via Procaccini e piazza Gramsci. Passa per via Cenisio, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.

LEGGI ANCHE: Sciopero dei mezzi venerdì 14 gennaio: gli orari di metro, bus e tram