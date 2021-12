Lo sciopero tra il 14 e il 15 dicembre

Ennesimo sciopero dei mezzi. Tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre è in programma un nuovo sciopero del trasporto a Milano e nel resto della Lombardia.

Sciopero dei mezzi, Milano: i convogli regionali

Il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti annuncia che l’agitazione è stata proclamata dalle sigle “Rsu 1A Pdm” e “Rsu 1B Pdb”, le stesse che avevano già indetto altri due scioperi tra settembre e ottobre.

Stavolta, potrebbero essere i dipendenti di Trenord a incrociare le braccia.

Sciopero dei mezzi, Milano: gli orari

I treni regionali saranno a rischio dalle ore 3 della notte del 14 fino alle 2 della notte del 15: durante le 23 ore di potenziale sciopero saranno assicurate le fasce di garanzia.

Sciopero dei mezzi, Milano: cos’è successo il 3 dicembre scorso

Nella giornata di venerdì 3 dicembre era stato proclamato il doppio sciopero che ha coinvolto ferrovieri e dipendenti Atm.

La protesta era stata indetta contro l’introduzione dell’obbligo del cosiddetto ‘green pass‘ per accedere ai luoghi di lavoro.

Non resta che attendere metà dicembre per sapere come si evolverà la nuova situazione di agitazione.

