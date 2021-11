Problemi agli impianti della metro di Milano: rallentamenti e disservizi sulla ‘verde’

Ritardi e disagi nella mattinata di mercoledì 3 novembre

Mattinata impegnativa quella di mercoledì 3 novembre a Milano: rallentamenti e disagi sulla linea ‘verde’ M2.

Disservizi metro ‘verde’: la causa

Come segnalato sul sito di Atm -Azienda dei trasporti milanesi- e sui canali twitter della società, è dalle ore 8.00 che si stanno verificando ritardi nelle direzioni Gessate e Cologno Nord.

La causa? Alcuni problemi agli impianti di manovra.

Disservizi metro ‘verde’: la linea 93

Ritardi anche sulla linea bus 93. Intorno alle ore 7.45, in zona Lambrate, bus e filobus hanno dovuto apportare modifiche al loro itinerario, saltando alcune fermate, a causa di un’auto in sosta irregolare.

Disservizi metro ‘verde’: il ritorno alla normalità

Attualmente la situazione sta tornando alla normalità.

Per garantire un servizio più sicuro, semplice ed accessibile a tutti, l’applicazione ‘ATM Milano Official App’ offre ai passeggeri tutte le news per essere informati sulle notizie relative alla circolazione e alle altre attività di Atm.

