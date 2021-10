Mezzi Atm deviati per lavori: i nuovi percorsi e le nuove fermate

L'inaugurazione di alcuni cantieri lungo le strade di Milano ha dato vita a deviazioni importanti per i mezzi Atm.

Nella giornata di sabato 23 ottobre, a Milano, sono stati inaugurati i cantieri stradali in via Procaccini e viale Corsica.

Mezzi Atm deviati: le parole del comune

I lavori dureranno fino a metà dicembre. Il comune annuncia che le opere interesseranno la rete tramviaria di Atm -rinnovo dei binari e riqualificazione del manto stradale- “con l’obiettivo di migliorare il confort di viaggio e ridurre l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi.

“

Per quanto riguarda il cantiere di via Procaccini, saranno deviate le linee 10 e N25. Per l’intervento in viale Corsica, invece, è stato modificato il servizio delle linee 27, 45, 73, 175 e N27.

Mezzi Atm deviati: il cantiere di via Procaccini

Tram 10

Fino al 5 dicembre i tram non potranno circolare in via Procaccini, perciò svolgeranno il loro servizio tra:

Lunigiana e Monumentale M5 . Per poi proseguire verso Cenisio M5 , dove è possibile cambiare coi bus.

. Per poi proseguire verso , dove è possibile cambiare coi bus. 24 Maggio e corso Sempione/Procaccini. Da qui, seguono un percorso alternativo fino in piazza 6 Febbraio. Passano per via Domodossola, dove è possibile cambiare coi bus.

Da Sempione/Domodossola M5 a Cenisio M5 sono in servizio bus sostitutivi che passano in via Procaccini.

Bus N25

Fino al 5 dicembre, in direzione Cadorna, non effettuerà le fermate di via Procaccini e piazza Gramsci. Passerà per via Nono, Cenisio M5, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.

Mezzi Atm deviati: il cantiere di viale Corsica

Tram 27

Sarà sostituito da bus tra la fermata 22 Marzo e il capolinea di viale Ungheria. Svolgeranno normale servizio tra piazza Fontana e corso 22 Marzo/via Cadore. In seguito, passeranno per viale Umbria, via Arconati, piazzale Martini fino a viale Molise -capolinea-.

Per raggiungere il capolinea di viale Ungheria è necessario scendere dal tram 27 in viale Umbria/22 Marzo e prendere i bus.

Passano in corso 22 Marzo, viale Corsica, via Forlanini, via Repetti, via Marco Bruto, via Mecenate. Un’altra possibilità: dal centro alla fermata Forlanini si può utilizzare anche la linea 73.

Bus 45

Non effettuerà le fermate Negroli/Argonne, Negroli/Sismondo e Corsica/Negroli. Passerà in viale Argonne e via Lomellina.

Bus 175

I bus in direzione Ponte Lambro non eseguiranno le fermate di via Negroli. Passeranno da viale Argonne, via Lomellina, lungo la corsia laterale di viale Corsica e in viale Forlanini riprenderanno il solito percorso.

Verso Cimitero Lambrate il percorso non subirà variazioni.

Bus 73 e N27

Effettueranno le fermate Forlanini, viale Corsica/via Negroli e viale Corsica/via Lomellina sulla carreggiata laterale.

LEGGI ANCHE: Atm Milano: dimezzati gli autisti No Green Pass