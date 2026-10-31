Tre donne, un misterioso incontro e la comicità di Lunari in una nuova veste al PACTA Salone.

Il PACTA Salone di Milano ospita dal 29 ottobre una proposta teatrale inedita: Tre sull’altalena nella sua prima versione interamente femminile. La commedia, scritta nel 1991 da Luigi Lunari e riconosciuta a livello internazionale, viene rivisitata da Valentina Ferrari che ne curi l’adattamento e la regia, offrendo al pubblico una prospettiva fresca e priva di stereotipi di genere.

La riscrittura femminile di una commedia cult

Il fulcro della trama resta invariato: tre protagoniste – una manager, un’ufficiale dell’esercito e un’insegnante in cerca di diventare scrittrice – si trovano in un ufficio senza tempo, convinte di dover partecipare a impegni diversi. Il telefono che squilla e le indicazioni contraddittorie innescano una spirale di ipotesi, paure e rivelazioni, trasformando un semplice equivoco in un gioco di destini che oscilla tra il comico e il metafisico. Il testo originale, lodato al Festival di Avignone nel 1994 e tradotto in ventisei lingue, è stato pensato per tre uomini e una donna; la versione femminile mantiene la struttura drammatica e i punti di svolta, ma riscrive la psicologia dei personaggi in chiave contemporanea, dando voce a donne vere che lottano con le proprie certezze e paure.

Il ruolo di Valentina Ferrari nella regia e nel cast

Valentina Ferrari non è solo la regista: interpreta anche una delle tre protagoniste, condividendo il palcoscenico con Sarah Paoletti, Stefania Santececca, Laura Carroccio e Luigi Guaineri. Il loro lavoro, sostenuto dalla produzione del Teatro dell’Allodola e dalla distribuzione di Creadiva Human Attitude Labi Lunari, riesce a rendere vivida l’alternanza di tensione e leggerezza che caratterizza la pièce, facendo emergere il ritmo incalzante e la brillantezza della scrittura di Lunari. La durata, di circa 100 minuti, consente di mantenere alta la tensione senza sacrificare la profondità dei temi trattati.

Calendario, biglietti e come raggiungere il PACTA Salone

Le rappresentazioni saranno programmate per quattro serate: giovedì 29 ottobre alle 20:45 (debutto), venerdì 30 ottobre alle 20:45, sabato 31 ottobre alle 19:30 e domenica 1 novembre alle 17:30. Il teatro si trova in via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano, facilmente raggiungibile con la metro M2 (fermata P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa), i tram 3 e 15 e le linee autobus 65, 79 e 230. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:00, e sul giorno di spettacolo 1 ora prima dell’inizio.

Tipologie di abbonamento e promozioni

I prezzi dei biglietti variano: intero €22 (online €18), ridotto over 60 e convenzionati €13, ridotto under 25 e studenti €10. Per gruppi di almeno cinque persone è previsto un tariffa speciale di €12 a testa. Sono disponibili anche abbonamenti famiglia (3 biglietti €30, 6 €54), pacchetti da 3, 5, 8 o 10 spettacoli (da €45 a €110) e un’offerta “Under 25” per 5 spettacoli a €40. L’acquisto è possibile sul sito o tramite il circuito Vivaticket, con sconto per chi prenota online.