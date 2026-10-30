Scopri come la quindicesima BookCity trasforma Milano in un grande laboratorio di lettura e riflessione.

Dal 23 al 29 novembre 2026 la città meneghina diventerà il fulcro di una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al libro. La quindicesima edizione di BookCity Milano prevede 1.360 eventi distribuiti tra più di 440 sedi, coinvolgendo 2.480 ospiti provenienti da tutta Europa e oltre. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano in collaborazione con la Fondazione Book City Milano e cinque importanti fondazioni editoriali.

Programma e ospiti internazionali

Per la prima volta la curatela del calendario è affidata allo scrittore Marco Balzano, che ha organizzato una serie di appuntamenti tematici e trasversali. Tra i nomi più attesi troviamo Fernando Aramburu, Jan Brokken, Edmund de Waal, Alicia Giménez-Bartlett, Samantha Harvey, Sheila Heti, Eshkol Nevo, Daniel Pennac, Arturo Pérez-Reverte e Colson Whitehead. L’inaugurazione si terrà lunedì 23 novembre alle 20:00 al Teatro Dal Verme, dove Whitehead dialogherà con Francesco Costa de Il Post, con la consegna del Sigillo della Città da parte del sindaco Giuseppe Sala.

“BFF – Books Friends Forever”

Il 28 e 29 novembre ritorna la terza edizione di Books Friends Forever, ospitata da Base Milano in collaborazione con. L’evento propone incontri tra autori e lettori in contesti più intimi, favorendo discussioni su temi di attualità e su scelte editoriali.

Il tema “Il senno sulla Luna” e le rubriche innovative

Il filo conduttore dell’edizione è “Il senno sulla Luna”, un richiamo all’episodio dell’Orlando Furioso in cui Astolfo parte per la Luna per recuperare l’ampolla del senno perduto. La metafora serve a riflettere sullo smarrimento contemporaneo, sulle ambiguità della società e sulla necessità di ritrovare la ragione attraverso la lettura.

Quali libri porteresti sulla Luna?

Questa nuova rubrica, sostenuta dalla Regione Lombardia, mette a confronto due autori che condividono i loro “libri del cuore”. Incontri come Matteo Caccia-Giorgio Fontana o Silvia Avallone-Filippo Nigro si svolgeranno in spazi culturali di Milano e Pavia, offrendo al pubblico spunti di lettura inediti.

Lezioni per recuperare il senno

Quattro autori – Marina Garcés, Barbara Mazzolai, Alessandro Bergonzoni e Christian Raimo – affronteranno tematiche quali relazioni, tecnologia, linguaggio e scuola, per aiutare il pubblico a riacquistare una visione più critica del presente.

Quello che a scuola non dicono

Serie di quattro appuntamenti al Castello Sforzesco dedicata a temi spesso trascurati nei percorsi scolastici, come l’educazione sessuo-affettiva e civica, con la partecipazione di Nicoletta Verna, Rosella Postorino, Federica Manzon, Nicola Lagioia e Marco Balzano.

Nuove sedi e iniziative speciali

Quest’anno BookCity amplia la sua presenza includendo luoghi come Ambrosius – Il tesoro della Basilica, l’Archivio Storico Fondazione IRCCS Ca’ Granda, la Casa degli Artisti, Villa Necchi Campiglio e il Tempio Civico di San Sebastiano. Ogni location ospita eventi pensati per integrare storia, arte e letteratura.

Focus su Via Padova

Il quartiere di Via Padova diventa il fulcro di una collaborazione tra librerie indipendenti, associazioni culturali e la rete LIM – Associazione delle Librerie Indipendenti di Milano. Nasce così BookCity Milano Via Padova, un percorso itinerante che porta i libri nelle strade del quartiere.

Con un programma che supera le semplici presentazioni, la quindicesima BookCity si propone come un vero laboratorio di civiltà, dove la lettura diventa strumento di riflessione, dialogo e probabile rinascita del “senno” perduto.