Il classico di Bradbury rivive sul palco milanese, con una messa in scena che ha già esaurito i biglietti.

Il collettivo teatrale Sotterraneo porta nuovamente a Milano la propria reinterpretazione del famoso romanzo di Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”. Dopo il debutto nel 2024 e diverse rappresentazioni nella capitale lombarda, la nuova data è già sold out, un risultato ancora sorprendente per il panorama teatrale italiano nel 2026.

Una prima data straripante di pubblico

Lo spettacolo, che prende spunto dal testo pubblicato nel 1953 ma ambientato negli attuali anni Venti del XXI secolo, ha catturato l’interesse grazie al passaparola tra gli amanti del teatro. La serata inaugurale, tenuta l’anno scorso, ha registrato il completo esaurimento dei biglietti, dimostrando come il fuoco possa ancora essere una cura drammatica e attuale. Gli spettatori hanno descritto la messa in scena come una lettura “sporca” della storia, in cui la copertina si sbiadisce e le pagine vengono riempite di appunti, segnalibri e ricordi personali.

Il concept di Sotterraneo: sperimentazione e ricerca

Originario di Firenze, il collettivo Sotterraneo nasce nel 2005 durante lo spettacolo “11/10 in apnea” come gruppo di ricerca teatrale. Il nucleo creativo rimane stabile, mentre per ogni progetto emergono nuovi collaboratori e collaboratrici, arricchendo il linguaggio scenico sia in scena che nelle attività di formazione. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2025 il gruppo ha vinto il Premio Hystrio alla drammaturgia, confermando la sua capacità di innovare la narrazione classica.

Collaborazioni istituzionali

Sotterraneo è Artista Associato al Piccolo Teatro di Milano, parte del progetto Fies Factory e residente presso i Teatri di Pistoia. Queste partnership hanno garantito spazi e risorse per sperimentare un teatro che interroga il lettore-spettatore, invitandolo a consumare il testo come si farebbe con un libro amato e consunto.

Il ritorno a Milano: data, luogo e motivi del successo

La prossima rappresentazione avrà luogo nel cuore della città, presso il Teatro degli Arcimboldi, il 15 . L’evento è stato promosso da critici e amici del teatro che hanno sottolineato la capacità della produzione di porre nuove domande al lettore, trasformando il classico in una riflessione contemporanea sul futuro della società dell’informazione. Il collettivo ha dichiarato che lo spettacolo è stato concepito per essere “consumato come un libro letto mille volte”, un concetto che ha affascinato il pubblico fin dalla prima messa in scena.

Il ritorno di Fahrenheit 451 a Milano rappresenta un incrocio tra letteratura, attualità e sperimentazione scenica, confermando il ruolo di Sotterraneo come una delle realtà più innovative del panorama teatrale italiano.