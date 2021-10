L’ospedale dei bambini Buzzi ospita i personaggi di Rainbow

Sale decorate con i cartoni animati per stimolare i sogni dei più piccini all'ospedale dei bambini Buzzi.

Rainbow, la Global Content Company fondata e guidata da Iginio Straffi, ha deciso di supportare alcuni importanti progetti dedicati al mondo dell’infanzia.

L’ospedale dei bambini Buzzi ospita i Buffycats

L’ospedale Buzzi non è mai stato così pieno di colori: i corridoi, le sale d’attesa e le porte degli ascensori sono stati decorati con ambientazioni e personaggi del cartone animato “44 Gatti”.

La sorpresa è stata realizzata grazie a OBM Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus e Rainbow.

Ambienti più familiari e accoglienti permettono ai bimbi di sognare ad occhi aperti, di stimolare la loro creatività e fantasia. Inoltre, sono stati organizzati eventi ed incontri con i loro Buffycats preferiti.

Ospedale dei bambini Buzzi: in ospedale come a casa

Angela Bosoni, la presidente di OBM Onlus, che ha ufficialmente inaugurato le nuove aree insieme a Iginio Straffi, ha evidenziato “Umanizzare un ospedale pediatrico significa lavorare a 360° attorno al bambino, creando le condizioni affinché si senta il più possibile in ospedale come a casa“.

E aggiunge “Quindi sono particolarmente orgogliosa di questi allestimenti realizzati con Rainbow e li ringrazio, perché sono in linea con la nostra filosofia e avvolgono i bambini in un mondo lontano dall’ospedale e da quanto un ambiente come quello ospedaliero evoca in loro”.

Ospedale dei bambini Buzzi: “Aiutare i bambini a sognare è uno dei principi fondanti del nostro lavoro”

Il progetto sociale “Rainbow for Kids” intende migliorare la qualità della vita dei più piccoli, stimolando i loro sogni anche nelle situazioni più difficili affinché crescano fiduciosi e felici.

Iginio Straffi, Ceo del Gruppo Rainbow, dichiara “Aiutare i bambini a sognare è uno dei principi fondanti del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo attraverso queste collaborazioni, con gesti simbolici che possono però fare la differenza”. E conclude “Ci auguriamo di poter collaborare con sempre più strutture d’eccellenza come l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, in cui ogni giorno si dà il massimo per gli adulti di domani”.

La prossima iniziativa di ‘Rainbow for Kids’, in collaborazione con la onlus “Il sogno di Iaia”, interesserà l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bergamo.

