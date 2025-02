Un evento che celebra l'arte e la cultura con oltre 130 luoghi coinvolti e iniziative speciali.

Un evento che si rinnova

Dal 2 all’, Milano si prepara a vivere una settimana di eventi straordinari con Museocity, un’iniziativa che coinvolge le istituzioni culturali della città. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si estende per un’intera settimana, offrendo un programma ricco di attività accessibili a tutti. L’evento, intitolato “Le Strade dell’Arte”, sottolinea l’importanza della collaborazione tra musei pubblici e privati, archivi d’artista e case museo, creando una rete culturale integrata.

Oltre 130 luoghi e 90 opere

Con oltre 130 luoghi coinvolti, Museocity 2025 promette di essere un’esperienza unica per milanesi e visitatori. Più di 90 opere e progetti artistici saranno presentati, con un focus particolare sull’ottantesimo anniversario della Liberazione. Tra le iniziative più attese c’è il ritorno di “Museo Segreto”, che offre l’opportunità di scoprire oltre 60 opere “segrete” selezionate dai musei, in linea con il tema dell’evento. Inoltre, l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, saranno presentate iniziative tematiche che celebrano il contributo femminile nell’arte.

Un museo a cielo aperto

La dimensione diffusa di Museocity si consolida con l’iniziativa “In Vetrina”, che coinvolge gallerie d’arte e negozi per ospitare installazioni site-specific. Questo approccio trasforma Milano in un museo a cielo aperto, dove le opere d’arte possono essere ammirate semplicemente passeggiando per la città. Inoltre, l’evento offre l’accesso a spazi normalmente non fruibili, come gli Archivi storici dell’Università Bocconi e il Museo storico dei Vigili del Fuoco, attraverso aperture straordinarie.

Tra le novità di quest’edizione, si segnalano i “Percorsi di arte smarrita” presso la Ca’ Granda, dove sarà possibile esplorare zone sotterranee mai aperte al pubblico. Inoltre, diverse mostre inaugureranno in concomitanza con Museocity, come quella di Banco BPM, che presenta “Il filo di Arianna”, e l’Archivio Rachele Bianchi con “Strade di carta: documenti mai svelati”. Palazzo Reale ospiterà anche una mostra dedicata ai “Monuments Men” e alla protezione antiaerea durante la Seconda guerra mondiale, mentre l’Accademia Filodrammatica esporrà abiti storici di grande valore.

Attività per giovani e famiglie

Museocity 2025 non dimentica i più giovani, con attività pensate per bambini e ragazzi, come il laboratorio “Animali in liberty” all’Acquario Civico e l’iniziativa “Il nostro grande quadro polimaterico” al Pirelli HangarBicocca. Queste proposte educative mirano a coinvolgere le nuove generazioni nella scoperta dell’arte e della cultura, rendendo l’evento accessibile e interessante per tutti.