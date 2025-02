Scopri la nuova sede di UNA galleria a Milano e la programmazione artistica in arrivo.

UNA galleria si espande a Milano

Fondata nel 2018 a Piacenza, UNA galleria ha sempre avuto come obiettivo principale il supporto agli artisti emergenti, in particolare quelli nati negli anni ’80 e ’90. Con l’apertura di una nuova sede a Milano, in via Lazzaro Palazzi 3, la galleria si prepara a diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea nella capitale lombarda. Questa nuova location si trova nello stesso cortile della galleria CLIMA e dello Studio Matilde Cassani, in una zona che ha visto una significativa evoluzione artistica negli ultimi anni.

Un mini hub dell’arte contemporanea

La nuova sede di UNA non sarà solo un luogo espositivo, ma un vero e proprio mini hub dell’arte. La galleria ha avviato una partnership con la Galleria Castiglioni, dando vita a una programmazione di mostre in rotazione che promette di arricchire l’offerta culturale milanese. Questo progetto mira a incentivare la collaborazione tra diverse realtà artistiche, creando un ambiente stimolante per artisti e visitatori. La programmazione inizierà il 4 marzo, con una mostra inaugurale che vedrà protagonisti artisti di spicco.

Mostre inaugurali e artisti in evidenza

Per la mostra inaugurale, UNA galleria ha scelto di presentare l’artista Valentina Furian, nota per il suo approccio innovativo che combina video, performance e installazioni. La sua opera Eclissi sarà un video a due canali muto, della durata di un minuto, che esplora il complesso rapporto tra realtà e finzione. Accompagnato da una serie di disegni su gelatina trasparente, il lavoro di Furian invita a riflettere sulla dinamica tra luce e buio, predatore e preda.

In parallelo, la Galleria Castiglioni presenterà l’artista Alessandro Carano, che esporrà una nuova serie di opere pittoriche. Questo scambio di artisti e idee rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di Milano di immergersi in un panorama artistico in continua evoluzione.

Il futuro di UNA galleria

La sede di Piacenza continuerà a fungere da headquarter per UNA, mentre la nuova apertura a Milano segna un passo importante nella crescita della galleria. Con una programmazione ricca e variegata, UNA galleria si propone di diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea, non solo a Milano, ma in tutta Italia. L’appuntamento per la mostra inaugurale è fissato per il 4 marzo, un evento da non perdere per tutti gli appassionati d’arte.