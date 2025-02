Scopri come La Spezia sta trasformando il suo patrimonio culturale in un'attrazione turistica.

La Spezia: un centro turistico in crescita

La Spezia sta emergendo come una delle mete turistiche più affascinanti d’Italia, con oltre 1.200.000 notti trascorse nelle sue strutture ricettive nel 2024. Questo straordinario risultato è il frutto di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini, che ha messo in atto una serie di iniziative per valorizzare la storia, la cultura e il paesaggio della città. La Spezia non è solo un punto di partenza per visitare le Cinque Terre, ma sta diventando una destinazione a sé stante, ricca di eventi e attrazioni.

Eventi e iniziative per attrarre visitatori

Il calendario di eventi di La Spezia è ricco e variegato, con manifestazioni che spaziano dall’estate spezzina, caratterizzata da spettacoli e intrattenimento, a mostre internazionali e al recupero dei forti storici attraverso il progetto ‘La Spezia Forte’. Tra gli eventi di punta del 2025, spicca la celebrazione del centenario del ‘Palio del Golfo’, una storica disfida remiera che coinvolge le borgate locali. Inoltre, il festival gastronomico ‘Oyster Fest’ metterà in risalto i sapori del mare spezzino, contribuendo a creare un’esperienza turistica completa e coinvolgente.

La Spezia e la candidatura a Capitale della Cultura 2027

Un aspetto fondamentale della strategia turistica di La Spezia è la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. La dottoressa Rosanna Ghirri, responsabile del progetto, ha sottolineato come la città stia lavorando per presentare un dossier che evidenzi la sua ricchezza culturale e il legame profondo con il mare. Il titolo del dossier, ‘Una cultura come il mare’, rappresenta un obiettivo concreto per promuovere una cultura inclusiva e sostenibile. Attraverso progetti innovativi come il Premio del Golfo per giovani artisti e un museo diffuso, La Spezia si propone di diventare un laboratorio di innovazione culturale, affrontando le sfide contemporanee e promuovendo la consapevolezza ambientale.