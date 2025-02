La galleria Matèria presenta una collettiva che omaggia il mezzo fotografico e i suoi artisti.

Un decennale di arte e innovazione

La galleria Matèria, situata in Via dei Latini 27 a Roma, celebra il suo primo decennale con un’iniziativa straordinaria: la mostra “10 on Paper”. Questo evento, in programma dal 13 febbraio, si propone di esplorare e rendere omaggio al mezzo fotografico, evidenziando la sua evoluzione nel corso degli anni. La mostra non solo presenta opere inedite, ma anche lavori chiave di artisti che hanno contribuito alla programmazione della galleria nel tempo.

Un panorama artistico variegato

Per la prima volta, la mostra riunisce tutte le artiste e gli artisti rappresentati dalla galleria, tra cui nomi di spicco come Fabio Barile, Stefano Canto e Maïmouna Guerresi. Questo approccio collettivo offre un ritratto variegato della proposta artistica di Matèria, sottolineando l’importanza del dialogo tra le diverse discipline artistiche. I testi curatoriali di Giuliana Benassi, Enrico Camprini e Vasco Forconi arricchiscono ulteriormente l’esperienza, fornendo un contesto critico e riflessivo sulle opere esposte.

Un luogo di incontro e crescita

Matèria si configura come una vera e propria “casa” per gli artisti, un luogo dove ogni decisione è guidata da principi chiari e da un forte desiderio di innovazione. Niccolò Fano e Rossana Esposito, fondatore e direttrice della galleria, affermano che l’obiettivo principale è costruire una comunità coesa e plurale, promuovendo la crescita degli artisti sia in termini di carriera che economici. La galleria ha scelto di non adattarsi alle logiche del mercato, ma di valorizzare il territorio e le specificità locali, creando un legame diretto con il quartiere e il pubblico.

Progetti futuri e iniziative culturali

Oltre alla mostra “10 on Paper”, Matèria ha in programma ulteriori eventi celebrativi, tra cui una personale di Francisca Valador e una collettiva curata da Christiane Monarchi. Queste iniziative non solo celebrano il decennale della galleria, ma rendono anche omaggio al legame storico con la fotografia, in particolare quella inglese, attraverso le opere di artisti come Karen Knorr e Sunil Gupta. La galleria continua a espandere i confini tradizionali dello spazio espositivo, instaurando un dialogo attivo con il tessuto urbano e offrendo una proposta culturale che coinvolge il pubblico cittadino.